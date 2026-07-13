Emma Coronel sorprendió al subir al escenario del BelicoFest en Los Ángeles: así cantó narcocorridos

Emma Coronel, la esposa de "El Chapo" Guzmán, hizo una aparición en el BelicoFest en Los Ángeles. (Instagram: Emma Coronel)

Emma Coronel subió al escenario del BelicoFest en Los Ángeles la noche del domingo 13 de julio de 2026, tomó el micrófono frente a una multitud de miles de personas en el BMO Stadium y preguntó: “¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa, cómo se la están pasando? Y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango...”.

El público respondió con gritos y ovaciones a la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también compartió a través de sus historias de Instagram diversos momentos del evento en donde fue invitada VIP junto a su amiga y abogada Mariel Colón.

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Así llegó al Belicofest

La presencia de Coronel en el evento no fue improvisada: días antes había anunciado públicamente que asistiría al BelicoFest como invitada VIP, aunque no mencionó que haría una aparición especial sobre el escenario.

Emma Coronel sube al escenario del BelicoFest acompaña de Mariel Colón. (Instagram: Emma Coronel)

Emma Coronel y Mariel Colón portaron outfits diseñados por April Black Diamond, la misma diseñadora que la vistió en la Semana de la Moda de Milán en 2024.

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Coronel llegó al recinto con un top corset negro con pedrería y tirantes delgados que dejaba el abdomen al descubierto, combinado con un pantalón de mezclilla gris con volantes en capas y detalles de ojillos. Completó el atuendo con un collar ras de cuello con piedras, aretes de argolla y el cabello recogido en una cola alta con un mechón suelto sobre la frente.

Emma Coronel y Mariel Colón en el BelicoFest. (Instagram: Emma Coronel)

Mariel Colón portó un corsé strapless tricolor —fucsia, rojo y azul marino— con aplicaciones de cristales en el borde superior, combinado con un pantalón de mezclilla azul claro drapeado con acabados en plata y cadenas decorativas. Varias cadenas de plata al cuello y pulseras con cristales completaron su atuendo.

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Las dos posaron en The Vault, el área VIP del BMO Stadium, frente a una placa del festival que decía: “Emma Coronel / Mariel La Abogada / Para La Cultura”. Coronel reposteó la imagen en sus historias de Instagram con la etiqueta de @belicofest.

El corrido que Coronel eligió cantar

Emma Coronel cantando "Las Tundras" de Gerardo Ortiz en el BelicoFest. (Instagram: Emma Coronel)

A la esposa de El Chapo, quien hoy afirma trabajar de modelo y ser influencer, se le vio bailando y cantando en todo el evento.

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En sus historias de Instagram decidió destacar el momento en donde el cantante Gerardo Ortiz, quien recientemente tuvo problemas en EEUU acusado de vínculos con personajes ligados al CJNG, interpretó “Las Tundras”.

“No se asusten, soy el diablo / solo cumplo mi trabajo / y mi gente va de frente / y así vamos coronando / la risa desparpajada / y las armas apuntando / las drogas y los sicarios / las armas y grandes carros / con una grande consigna / levantar y arremangar los / haciendo gran terrorismo”, se escuchaba.

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Las Tundras es uno de los corridos bélicos más conocidos del género. La canción describe de forma explícita la operación de un grupo del crimen organizado: sicarios, drogas, armas, terrorismo y la figura de un líder que se presenta como intocable frente al gobierno.

Captan a Emma Coronel y Gerardo Ortiz platicando en el BelicoFest. (TIkTok)

Por otro lado, también se le vio detrás del escenario cuando Tito Double P, el artista principal del festival, interpretaba su repertorio; otro video también la mostró en una plática larga con el cantante Gerardo Ortiz.

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El BelicoFest es un festival dedicado a los corridos bélicos, corridos tumbados, sierreño, banda y norteño, organizado por For The Culture con patrocinio de Spotify. Su edición de Phoenix 2025 reunió a más de 30 mil asistentes. La de Los Ángeles es su primera en el BMO Stadium, recinto con capacidad para aproximadamente 24 mil personas para conciertos, que también es sede de los equipos de futbol LAFC y Angel City FC.

La misma mujer que pidió perdón a las víctimas del narco en Oxygen

La aparición de Coronel en el BelicoFest ocurre menos de ocho meses después de que, en el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks producido por Oxygen y estrenado el 28 de noviembre de 2025, declarara públicamente: “Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido. Lo siento mucho de verdad”. Fue la primera vez que la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa expresó pesar hacia las víctimas de la violencia del narcotráfico.

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Emma Coronel en su juventud. (Oxygen/Captura de pantalla)

En ese mismo documental, Coronel describió su infancia en Durango, habló de la vida en la clandestinidad junto a Guzmán Loera y dijo que su prioridad era darle a sus hijas una vida distinta: “Espero no volver a fallar”.

Coronel cumple actualmente una libertad condicional de cuatro años impuesta tras su condena en Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y colaboración en la fuga de El Chapo del penal del Altiplano en 2015.

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En enero de 2026, su defensa solicitó al tribunal federal de Washington D.C. el fin anticipado de esa condición, argumentando que le ha costado oportunidades laborales. Hasta ahora no se ha resuelto la petición.