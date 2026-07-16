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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 16 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,98 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,39% respecto al precio de cierre anterior de 19,9 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,35%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,72%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano ha sido positiva durante el último día.

La volatilidad actual del 4,63% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 5,58%, indicando una mayor estabilidad en el mercado.

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