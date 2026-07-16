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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,93 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,18% respecto al precio previo de 19,90 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,57%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 7,92%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, marcando un incremento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,82%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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