Fingieron ser pasajeros en un camión del Edomex y asaltaron a todos: los sentencian a 22 años de prisión

La FGJEM acreditó la responsabilidad de Alejandro Verona y Víctor Flores en el delito. Crédito: FGJEM

Un juez del Estado de México condenó a 22 años de prisión a Alejandro Salvador Verona Gama y a Víctor Flores Manzo luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su responsabilidad en el robo a un camión de transporte público con violencia ocurrido el 18 de febrero de 2021 en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La sentencia incluyó además una multa de 14 mil 562 pesos y la cancelación de sus derechos civiles y políticos, como la marca la ley.

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El fallo fue resultado de las indagatorias que la FGJEM condujo desde la detención de ambos sujetos, quienes fueron arrestados el mismo día del asalto gracias a la actuación del conductor de la unidad de transporte público y de elementos de la Policía Municipal.

La FGJEM informó que cualquier persona que reconozca a Verona Gama o a Flores Manzo como probables responsables de otros hechos delictivos puede presentar su denuncia a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx o mediante la línea telefónica 800 702 8770.

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Subieron al camión como pasajeros y amenazaron a todos con armas

Todo comenzó el 18 de febrero de 2021 cuando las víctimas viajaban a bordo de un camión rotulado de color verde con naranja sobre la autopista Lechería-Chamapa, a la altura de la colonia Los Olivos, en Atizapán de Zaragoza.

Según los datos acreditados, Verona Gama y Flores Manzo abordaron la unidad en algún punto del recorrido, sin levantar sospechas entre los ocupantes. Una vez al interior, Verona Gama sacó un cuchillo que ocultaba entre sus ropas y amenazó a los pasajeros para despojarlos de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

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La maniobra fue simultánea: mientras uno intimidaba a los pasajeros, Flores Manzo apuntó al operador con un arma corta tipo revólver de color negro y se apoderó del efectivo de la cuenta del día.

Una vez realizado el atraco, ambos descendieron de la unidad e intentaron darse a la fuga. El operador del camión logró pedir apoyo de inmediato a la Policía Municipal. Con base en los señalamientos de las víctimas, los agentes localizaron y detuvieron a los dos sujetos en las inmediaciones.

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Durante la inspección les hallaron las armas y los objetos robados

Autoridades revelaron que al momento de la detención, los elementos policiales realizaron una inspección protocolaria a Verona Gama y Flores Manzo. En ella encontraron el cuchillo y el arma tipo revólver que usaron durante el asalto, así como el dinero y los celulares sustraídos a las víctimas. Los objetos recuperados sirvieron como evidencia directa dentro del proceso penal.

Ambos sujetos fueron detenidos momentos después del crimen gracias a la alerta del chofer de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y puestos a disposición de un juez. Tras el proceso legal correspondiente, el juzgador dictó sentencia condenatoria de 22 años de cárcel por el delito de robo a medios de transporte público con violencia, además de la multa de 14 mil 562 pesos.

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La FGJEM acumula condenas de alto impacto en el Edomex durante julio de 2026

El fallo contra los dos asaltantes del camión llegó en medio de una serie de sentencias que la FGJEM consiguió ante distintos juzgados del Estado de México en las últimas semanas.

Condenan a 100 años de prisión a cuatro secuestradores capturados tras tiroteo con policías en Amanalco. Crédito: FGJEM

El 16 de julio, un juez con sede en Tenango del Valle impuso 100 años de cárcel a cuatro personas que mantuvieron privados de la libertad a un hombre y una mujer en Amanalco; los capturaron tras un enfrentamiento armado con policías estatales que culminó con el rescate de las víctimas y el decomiso de armas, narcóticos y vehículos.

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Además, el pasado 8 de julio seis integrantes de la célula “Los Jockes”, ligada al CJNG, recibieron 150 años de prisión cada uno por privar de la libertad a dos mujeres en Toluca en octubre de 2025.

Dos días después, otros seis miembros de la célula “Delta 4”, del mismo CJNG, fueron condenados a 60 años por un secuestro exprés contra un motociclista.

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