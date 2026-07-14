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Amnistía Internacional pide esclarecer remoción de antimonumento por desapariciones en CDMX

El movimiento global independiente exige esclarecer el retiro del antimonumento en el Ángel de la Independencia; Sheinbaum se deslinda del hecho

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La organización pide una indagatoria pronta y pública por la remoción ocurrida en la madrugada del 13 de julio, además de diálogo con buscadoras y garantías para la memoria, la verdad y la protesta
La organización pide una indagatoria pronta y pública por la remoción ocurrida en la madrugada del 13 de julio, además de diálogo con buscadoras y garantías para la memoria, la verdad y la protesta

Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades capitalinas esclarecer las circunstancias en las que fue retirado el antimonumento instalado por familiares y colectivos de personas buscadoras en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego de que la pieza fuera removida durante la madrugada del 13 de julio.

AI exige transparencia e investigación

A través de un comunicado, la organización manifestó su “profunda preocupación” por el retiro del antimonumento, colocado como un acto de memoria frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

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Amnistía Internacional señaló que las circunstancias del retiro “deben ser plenamente esclarecidas” y advirtió sobre el impacto que este hecho representa para las familias y colectivos que instalaron la pieza. La organización sostuvo que “borrar o retirar las expresiones de memoria no hace desaparecer la crisis”.

Entre sus exigencias a las autoridades de la Ciudad de México, la organización solicitó:

  • Esclarecer de manera pronta, exhaustiva y transparente las circunstancias del retiro.
  • Informar públicamente los resultados de la investigación.
  • Garantizar un diálogo directo y respetuoso con las familias y colectivos involucrados.
  • Respetar los derechos a la libertad de expresión, la reunión pacífica, la memoria y la verdad.
La remoción nocturna de la pieza colocada por familias buscadoras abrió cuestionamientos sobre quién tomó la decisión y con qué criterios, mientras Amnistía Internacional reclama una indagatoria pública y un diálogo respetuoso con los colectivos
La remoción nocturna de la pieza colocada por familias buscadoras abrió cuestionamientos sobre quién tomó la decisión y con qué criterios, mientras Amnistía Internacional reclama una indagatoria pública y un diálogo respetuoso con los colectivos

El antimonumento y el caso de Ana Ameli

El antimonumento fue colocado el pasado domingo por colectivos encabezados por Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli, joven que desapareció hace un año en la zona del Ajusco. De acuerdo con lo señalado durante la conferencia de prensa matutina, la pieza fue retirada en menos de 24 horas.

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Sheinbaum se deslinda del retiro

Cuestionada al respecto durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el retiro “no nos correspondió (...) al Gobierno de México”.

La mandataria recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, colectivos de personas desaparecidas incorporaron una glorieta capitalina como símbolo de su causa, y que en ese momento se respetó dicha manifestación.

Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene cercanía con los colectivos de búsqueda y afirmó que, en el caso particular de Ana Ameli, ha participado la Guardia Nacional en las labores de localización. Indicó que, al tener conocimiento del caso, instruyó al general secretario de la dependencia para brindar apoyo a la familia.

La presidenta también hizo referencia al Centro de Alerta Temprana, mecanismo implementado tras la modificación legal derivada del caso Teuchitlán, hace casi un año. Según explicó, este sistema permite notificar de manera inmediata a instituciones de seguridad, así como a aeropuertos, cuando una fiscalía tiene conocimiento de una desaparición, con el fin de agilizar la identificación de las personas reportadas.

Sheinbaum añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda es encabezada por una persona elegida por los propios colectivos, con quienes —afirmó— se mantiene trabajo permanente.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué autoridad ordenó o ejecutó el retiro del antimonumento.

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