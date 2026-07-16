México

“Aquí no es así” desata nueva controversia entre Caifanes y Alejandro Marcovich: hija lamenta explotación de su legado

El renovado interés por la canción abrió heridas entre familiares, quienes reprochan a la banda tener nula solidaridad con el guitarrista en medio de su crisis de salud

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Imagen compuesta. Círculo en color con un hombre y una mujer sonriendo. Fondo en escala de grises de un músico con guitarra y micrófono en escena
Alejandro Marcovich posa junto a su hija en una imagen, mientras un músico de Caifanes canta en concierto, en el contexto de la disputa por el legado del guitarrista. (Facebook: Caifanes / Alejandro Marcovich)

Durante su presentación del 11 de julio en el Estadio GNP, Caifanes rindió homenaje a madres y padres buscadores e incluso a la Selección Mexicana de Futbol; sin embargo, la agrupación liderada por Saúl Hernández no hizo ningún pronunciamiento sobre Alejandro Marcovich, exintegrante que enfrenta desafíos de salud tras sufrir un derrame cerebral en mayo pasado.

Ante más de 65 mil espectadores, el recital comenzó con el riff de “Aquí no es así”, canción que forma parte del álbum El nervio del volcán y que se volvió el himno no oficial de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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Para Béla Marcovich, hija del guitarrista argentino, el silencio de la agrupación durante dicha presentación reabrió heridas en el entorno familiar.

Imagen dividida de primeros planos de dos hombres. Izquierda: Hombre con cabello rizado y barba. Derecha: Hombre con cabello largo y rizado, con rostro parcialmente sombreado
Saúl Hernández y Alejandro Marcovich han tenido una tensa relacipon desde 1994. (Alejandro Marcovich, Sapul Hernández / facebook)

Béla Marcovich: “Es su legado”

En entrevista para el programa De Primera Mano, el presentador Eduardo Carrillo cuestionó que el grupo capitalice el furor por el tema coescrito por su padre e ignore públicamente su situación.

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En ese sentido, Béla Marcovich definió la situación como “desconcertante”: “Para mí es complicada de entender porque hay una historia muy larga detrás... Abrieron el concierto con un riff de mi papá, es su legado, pero no podemos controlar lo que las otras personas hagan, me refiero a sus compañeros”.

A finales de mayo, durante un recital en León, el grupo se pronunció por primera y única vez sobre la situación del músico argentino: “En nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto. En nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor”, dijo Saúl Hernández.

Hombre calvo con barba y camiseta azul oscuro, con múltiples puntos metálicos que sobresalen de su cabeza, cruza los brazos y mira a la cámara
En 2010, Alejandro Marcovich se sometió a una cirugía para extirpar tumores cerebrales. (Alejandro Marcovich: Instagram)

¿Cómo se encuentra Alejandro Marcovich?

La diseñadora compartió que su padre se recupera favorablemente de una complicada cirugía para atender el daño que causó el derrame cerebral que sufrió.

Al margen de la molestia que genera el silencio de los excompañeros de grupo de su padre, Béla Marcovich dijo que el músico está consciente y, dentro de sus circunstancias, lúcido. Explicó que ha sostenido charlas en las que lo puso al tanto del fenómeno que surgió por “Aquí no es así” en las últimas semanas.

Destacó que la recuperación del músico es el principal objetivo de su familia y que las decisiones de los excompañeros de él, aunque inentendibles, prefieren restarles importancia: “Muchos chicos son guitarristas gracias a que se inspiraron en él; ese es el verdadero reconocimiento, el del público. Recibimos muchos mensajes de cariño y sabemos que está muy presente en todos ellos”, declaró.

¿Por qué “Aquí no es así” se volvio un himno en el Mundial 2026?

“Aquí no es así” fue el segundo sencillo oficial del último disco en estudio de Caifanes, El nervio del volcán. Compuesta por Saúl Hernández y Alejandro Marcovich, la letra aborda metafóricamente el violento choque de la conquista de los pueblos mexicanos.

Previo al partido de octavos de final entre México contra Inglaterra, en redes sociales, la canción se volvió un símbolo de identidad ante el desafío del peso de la historia de los ingleses en el futbol.

Cronología de las tensiones entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich

La relación entre Alejandro Marcovich y Saúl Hernández es uno de los capítulos más brillantes y, a la vez, destructivos del rock mexicano. Su historia está marcada por un choque constante de egos, disputas por el liderazgo de la banda y desacuerdos creativos.

Triptico con tres hombres sentados al aire libre; varios hombres en un estudio de grabación; un hombre tocando una guitarra eléctrica
Alejandro Marcovich y los integrantes de Caifanes participan en las sesiones de grabación del álbum El nervio del volcán, en estudio y exteriores. (YouTube)

1993–1994: El ambiente tóxico de El nervio del volcán

  • Desintegración interna: Para 1993, los miembros originales Sabo Romo y Diego Herrera abandonaron Caifanes, desgastados por el ambiente tenso.
  • Guerra creativa: Durante la grabación del emblemático disco El nervio del volcán (1994), Saúl y Alejandro prácticamente ya no se hablaban. Hernández llegó a declarar que Marcovich intentaba “secuestrar” el sonido del grupo, mientras que Marcovich criticaba la actitud de Saúl por asumirse como una “figura casi mesiánica” o un líder generacional en lugar de un compañero de banda.

1995: La primera gran ruptura y agresiones físicas

  • El detonante legal: Salió a la luz que Marcovich presuntamente intentó registrar en secreto los derechos del nombre “Caifanes” a espaldas del resto de los integrantes.
  • El final: Las disputas derivaron en confrontaciones físicas en los camerinos durante la gira. El 18 de agosto de 1995, tras un caótico y frío concierto en San Luis Potosí, la banda se disolvió oficialmente. Saúl Hernández se quedó con los derechos del nombre y posteriormente formó la banda Jaguares.

2011–2014: El reencuentro y la expulsión definitiva

  • La tregua: Tras una crisis de salud de Marcovich e impulsados por el festival Vive Latino, Caifanes anunció su reconciliación histórica en 2011 con la alineación original, iniciando una exitosa gira internacional.
  • Segunda ruptura (2014): La paz duró poco. En marzo de 2014, la banda emitió un comunicado oficial anunciando que Marcovich quedaba fuera del grupo de manera definitiva. Hernández dejó claro que era imposible volver a trabajar con él.

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