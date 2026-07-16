Todo sobre el homenaje póstumo a Elsa Aguirre: proyección, conversatorio y exposición fotográfica de la leyenda del cine mexicano

Con una proyección, un conversatorio y una exposición de archivo, la Cineteca Nacional y el IMCINE rinden tributo a la legendaria actriz. (@IMER_Noticias)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció un homenaje póstumo a la primera actriz Elsa Aguirre, fallecida este miércoles 15 de julio a los 95 años, con una proyección especial, un conversatorio y una exposición fotográfica que se extenderá hasta agosto. La Cineteca Nacional y el IMCINE organizan los actos en reconocimiento a más de ocho décadas de carrera de una de las últimas figuras vivas de la Época de Oro del cine mexicano.

El primer evento se realiza el miércoles 22 de julio de 2026 a las 19 horas, en la Sala 7 de la Cineteca Nacional México. Se proyecta Cuatro noches contigo y, al término de la función, se ofrece un conversatorio sobre las aportaciones de Aguirre a la cinematografía nacional. En agosto, la Cineteca Nacional Chapultepec presenta una exposición con material fotográfico de los acervos del IMCINE y la Cineteca Nacional, en colaboración con la Filmoteca UNAM.

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La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza fijó el sentido del homenaje con una declaración: “Recordarla es reconocer su trayectoria, preservar las obras que construyeron su legado y propiciar que nuevos públicos puedan encontrarse con ellas”.

La Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Cineteca Nacional organizan una proyección especial de Cuatro noches contigo, un conversatorio y una exposición fotográfica para recordar a la actriz chihuahuense que debutó a los 15 años y acumuló más de ocho décadas de carrera en el cine mexicano.

La Cineteca Nacional y el IMCINE rinden tributo a Elsa Aguirre con cine, conversatorio y fotografía

El homenaje reúne tres formatos distintos para acercar la obra de Aguirre a generaciones que no la conocieron en pantalla. La proyección de Cuatro noches contigo abre el ciclo; la exposición fotográfica, con material de archivo del IMCINE, la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM, lo cierra.

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La combinación de cine y fotografía responde a una trayectoria que comenzó en 1945, cuando Elsa Irma Aguirre Juárez, nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua, participó en un concurso de belleza para salir de la pobreza. Tenía 15 años y vivía en Mixcoac, en la Ciudad de México, a donde su familia había llegado cuando ella tenía apenas cinco.

Los productores la descubrieron en ese concurso y le abrieron las puertas de los estudios. Debutó en El sexo fuerte y El pasajero diez mil, y desde entonces no se detuvo.

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Elsa Aguirre: de Chihuahua a la Época de Oro del cine mexicano

En los años siguientes, Aguirre se consolidó como una de las actrices más solicitadas del país. Compartió créditos con Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova, Ignacio López Tarso y Fernando Casanova. Trabajó con directores como Miguel Zacarías, René Cardona, Emilio Fernández, Rogelio A. González y Fernando Cortés.

La primera actriz falleció este 15 de julio a los 95 años; el gobierno federal prepara una función especial el 22 de julio en la Cineteca Nacional y una muestra fotográfica en agosto para acercar su obra a nuevas generaciones. (Foto: Facebook/Cineteca Nacional)

Películas como La mujer que yo amé, Acapulco, Algo flota sobre el agua y Lluvia roja definieron su imagen en la pantalla grande: elegancia, belleza y presencia escénica. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurre en Cuidado con el amor (1954), donde Pedro Infante le interpreta en pantalla el tema Cien años, escena que quedó grabada en la memoria colectiva del público mexicano.

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Su trabajo no se limitó al cine. En televisión y teatro también dejó registro con participaciones en producciones como Acapulco, Cuerpo y alma y Lo que es el amor.

Cómo fueron los últimos años de Elsa Aguirre antes de su muerte

En 2004, Aguirre decidió retirarse de los reflectores para llevar una vida tranquila en Cuernavaca, Morelos. Durante esos años concedía entrevistas esporádicas en las que hablaba de la meditación, el yoga y el vegetarianismo como pilares de su bienestar.

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En septiembre de 2025, diez meses antes de su muerte, apareció en una entrevista con un tanque de oxígeno. Pese a la imagen, aseguró encontrarse bien: “Me siento bien. Me cuido más que nunca, hasta el último momento”. Fue una de sus últimas apariciones públicas documentadas.

En abril de 2026, apenas tres meses antes de su fallecimiento, el gobierno de Morelos le rindió homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria.

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El IMCINE y la Cineteca Nacional organizan una función de Cuatro noches contigo el 22 de julio y una exposición fotográfica en agosto, en colaboración con la Filmoteca UNAM, para honrar a la última gran diva de la cinematografía nacional. (Facebook/Cine Nostalgia)

Qué películas y obras integran el legado de Elsa Aguirre

La filmografía de Aguirre abarca más de tres décadas de trabajo continuo frente a las cámaras y decenas de títulos que hoy integran el catálogo clásico del cine mexicano. Aguirre suma cerca de 40 títulos en géneros que van del drama al musical. Debutó en El sexo fuerte (1946), dirigida por Emilio Gómez Muriel, junto a su hermana Alma Rosa Aguirre.

Ojos de juventud (1948), bajo la dirección de Joaquín Pardavé, terminó por consolidarla como protagonista. Su presencia frente a la cámara transmitía serenidad y fuerza al mismo tiempo, dos cualidades que la acompañaron durante toda su carrera.

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En 1950 llegaron dos de sus trabajos más recordados. En Lluvia roja, dirigida por René Cardona, demostró que podía sostener un drama junto a Jorge Negrete. Ese mismo año protagonizó La mujer que yo amé, considerada una de las obras que mejor reflejan su talento para el melodrama.

Cuatro noches contigo (1952) la encontró ya entre los nombres más importantes de la cartelera nacional. Dos años después vino Cuidado con el amor (1954), con Pedro Infante bajo la dirección de Rogelio A. González: la escena en que Infante le interpreta Cien años quedó grabada en la memoria colectiva del público mexicano.

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Vainilla, bronce y morir (1957), también con González en la dirección e Ignacio López Tarso como coprotagonista, es considerada una de sus actuaciones de mayor alcance interpretativo. Un año después, Pancho Villa y la Valentina (1958), dirigida por Ismael Rodríguez, la puso al lado de Pedro Armendáriz en un papel inspirado en la Revolución Mexicana.

En 1956 cruzó la frontera para aparecer en Giant, la producción de George Stevens con Rock Hudson y James Dean. Tras un paréntesis de siete años, regresó con Solo de noche vienes (1965) y Casa de mujeres (1966), al lado de Dolores del Río. La telenovela Belinda, de TV Azteca en 2004, fue su despedida de las pantallas.