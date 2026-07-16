Martha Figueroa lanza dardo contra Pedro Sola en medio de rumores de su salida de TV Azteca

Martha Figueroa habló sobre Pedro Sola y le dijo que "aguante vara" ante la funa por lo que dijo sobre los perritos (Unicable)

La periodista de espectáculos Martha Figueroa habló sobre la reciente polémica protagonizada por Pedro Sola, conductor de Ventaneando, y dejó claro que, desde su perspectiva, la controversia no está relacionada con la edad del presentador, sino con una forma de ser que conoce desde hace décadas.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Figueroa fue cuestionada sobre los comentarios realizados por su excompañero de Ventaneando y la reacción que éstos provocaron en redes sociales. Sin rodeos, la comunicadora aseguró que las figuras públicas deben ser conscientes del impacto que tienen sus palabras, especialmente en una época donde cualquier declaración puede viralizarse en cuestión de minutos.

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Que aguante ‘vara’

La cadena de aderezo se unió a la tendencia en donde condena la violencia contra la fauna. (IG Helmann´s México)

La periodista explicó que actualmente las redes sociales han cambiado la manera en que el público reacciona ante los comentarios de los famosos, por lo que quienes trabajan en televisión deben ser mucho más cuidadosos con lo que dicen.

“La funa es la funa y cuando te equivocas tienes que aguantar vara, no hay de otra”, expresó Marta Figueroa al referirse a las consecuencias que enfrentan los personajes públicos cuando generan controversia.

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Asimismo, señaló que ofrecer disculpas es importante cuando la situación lo amerita, aunque reconoció que, en ocasiones, un mensaje de disculpa mal planteado puede generar aún más críticas.

“Lo malo es que a veces las disculpas son peor que el error”, comentó la periodista, al explicar que las disculpas deben ser auténticas y no responder únicamente a la presión generada en redes sociales.

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“Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice”

TV Azteca no renovará contrato de Pedro Sola tras desbandada de patrocinadores. (Audiovisial IA Infobae México)

Figueroa destacó que quienes participan en programas de gran audiencia tienen una responsabilidad mayor frente al público.

De acuerdo con la comunicadora, no basta con decir que no importa la opinión de las redes sociales, ya que formar parte de un medio de comunicación masivo implica cuidar el mensaje que se transmite.

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“Hay que ser muy responsable”, afirmó, insistiendo en que los tiempos han cambiado y que la exposición mediática exige mayor sensibilidad al abordar distintos temas.

“Pedro siempre ha sido así”

Marta Figueroa rechazó que la edad de Pedro Sola sea una justificación para sus declaraciones.

La periodista recordó que conoce al conductor desde hace aproximadamente 30 años y aseguró que su personalidad ha sido la misma durante todo ese tiempo.

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“No tiene nada que ver la edad. Yo conozco a Pedro desde hace treinta años y así ha sido siempre”, afirmó.

¿Ventaneando ya cumplió su ciclo?

El programa Ventaneando inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa (Foto: TV Azteca)

Durante la entrevista también fue cuestionada sobre el futuro de Ventaneando, uno de los programas de espectáculos más longevos de la televisión mexicana.

Marta Figueroa opinó que todos los proyectos televisivos eventualmente cumplen un ciclo y consideró que, en términos generales, una década suele ser un periodo suficiente para renovar un formato.

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Sin embargo, reconoció que mientras el público continúe respaldando la emisión con buenos niveles de audiencia, resulta complicado pensar en su salida del aire.

“Si la gente lo sigue viendo, siguen gustando, pues qué hacemos”, respondió.

Sugiere una pausa tras la polémica

Respecto a las consecuencias que podrían enfrentar los conductores involucrados en la controversia, Figueroa comentó que una suspensión temporal podría ayudar a disminuir la tensión generada entre la audiencia.

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Incluso señaló que una breve pausa permitiría que el tema perdiera fuerza antes de que los conductores regresaran a la pantalla.

No obstante, reconoció que ve poco probable que esa medida llegue a concretarse, especialmente tratándose de la titular del programa, Pati Chapoy.