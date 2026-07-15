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Quién fue el gran amor de Elsa Aguirre, la actriz del cine mexicano

La actriz chihuahuense reveló en 2021 quién fue el más grande amor, por encima de Jorge Negrete y de los otros dos matrimonios que tuvo

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Mujer en vestido brillante, hombre de esmoquin y mujer de novia con tiara, sentados frente a un micrófono en una imagen monocromática con textura de acuarela.
Elsa Aguirre reveló en 2021 que el periodista Armando Rodríguez Morado, su primer esposo y padre de su único hijo Hugo, fue el amor de su vida, por encima de Jorge Negrete y de los otros dos matrimonios que tuvo la actriz chihuahuense de la Época de Oro del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elsa Aguirre reconoció que el amor de su vida fue el periodista Armando Rodríguez Morado, su primer esposo, con quien se casó en 1959 y tuvo a su único hijo, Hugo. La actriz chihuahuense, fallecida este miércoles 15 de julio de 2026 a los 95 años, lo reveló en una entrevista de 2021 con Gustavo Adolfo Infante.

Armando Rodríguez Morado: el hombre que Elsa Aguirre eligió sobre todos los demás

Aguirre se casó con el periodista Armando Rodríguez Morado en 1959, en plena vigencia de su carrera cinematográfica. De esa unión nació Hugo Morado, el único hijo que tuvo la actriz. El matrimonio terminó en divorcio, y durante años la prensa de espectáculos vinculó la separación con episodios de violencia.

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Décadas después, Elsa Aguirre tomó la palabra. En la entrevista de 2021 con Gustavo Adolfo Infante, la actriz describió a Rodríguez Morado como un hombre central en su vida. “El amor de mi vida fue, con esa conciencia que yo tenía, fue Armando. Fui la mujer más feliz del mundo”, dijo.

Elsa Aguirre y Armando Rodríguez
(Foto: Facebook/Cine de Oro Mexicano)

Jorge Negrete: el romance más mediático, pero no el más profundo

Antes de casarse, Elsa Aguirre vivió uno de los romances más comentados del espectáculo mexicano: su relación con Jorge Negrete, surgida tras filmar juntos Lluvia roja a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. La pareja era querida por el público y la prensa la seguía de cerca.

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La relación no prosperó. Aguirre decidió terminarla porque no compartía ciertos intereses de Negrete, entre ellos la lectura. Él intentó mantener el vínculo, pero ella fue definitiva. Negrete no llegó a ser su esposo, aunque quedó grabado en la memoria colectiva como una de sus parejas más recordadas.

Jorge Negrete y Elsa Aguirre romance
A pesar del romance mediático que sostuvo con Jorge Negrete tras filmar Lluvia roja, Elsa Aguirre eligió a otro hombre como el gran amor de su vida. (YouTube/Captura de pantalla)

Los otros dos matrimonios de la actriz chihuahuense

Tras su divorcio de Rodríguez Morado, Elsa Aguirre contrajo matrimonio en dos ocasiones más. El segundo fue con el cineasta mexicano José Bolaños, en la década de los sesenta; esa unión fue breve y también terminó en divorcio.

El tercer matrimonio lo tuvo con José Rafael Estrada Valero, maestro de yoga chileno, en los años setenta. Fue considerada la relación más estable de sus tres matrimonios, aunque tampoco perduró.

Quién fue el amor platónico de Elsa Aguirre

Fuera de sus relaciones formales, la actriz confesó haber sentido un amor platónico por Ignacio López Tarso. El vínculo nació durante la filmación de Vainilla, bronce y morir en 1957, cuando ambos compartieron una conexión que ninguno de los dos convirtió en romance.

Aguirre reconoció que ese afecto no desapareció con los años. Antes de la muerte de López Tarso en 2023, logró despedirse de él. Fue, según sus propias palabras, un cariño que la acompañó toda la vida sin haberse concretado jamás.

López Tarso y Elsa Aguirre
López Tarso y Elsa Aguirre (Foto: tw PECIME)

Cuántos esposos tuvo Elsa Aguirre

Elsa Aguirre tuvo tres matrimonios: con el periodista Armando Rodríguez Morado, con el cineasta José Bolaños y con el maestro de yoga José Rafael Estrada Valero. Los tres terminaron en divorcio. Solo del primero tuvo descendencia: su hijo Hugo Morado, quien murió a los 30 años por las secuelas de un accidente.

Por qué Elsa Aguirre no se quedó con Jorge Negrete

Según la propia actriz, la relación con Jorge Negrete terminó porque no encontraba en él una compatibilidad plena. La diferencia de intereses, incluida la afición de Negrete por la lectura, fue uno de los factores que ella citó para explicar su decisión de alejarse. Fue ella quien puso fin al romance de forma definitiva.

Elsa Aguirre murió este 15 de julio de 2026 a los 95 años. La ANDI confirmó su fallecimiento y la describió como una de las actrices más representativas de la Época de Oro del cine mexicano. Debutó en 1946 y trabajó frente a las cámaras durante más de tres décadas.

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