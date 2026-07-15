Fotos de Elsa Aguirre de joven a la actualidad: la belleza de la actriz que murió hoy a los 95 años

Una ilustración poética muestra a Elsa Aguirre en tres momentos de su vida, con cintas de celuloide y flores que simbolizan su legado en la época dorada del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elsa Aguirre murió este miércoles 15 de julio de 2026 a los 95 años en Cuernavaca, Morelos. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su deceso en las primeras horas del día.

Con ella se va una de las últimas actrices vivas de la Época de Oro del cine mexicano: una mujer que debutó en la pantalla a los 14 años, compartió créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete, y llegó a sus últimas décadas con la misma presencia que la hizo famosa, gracias a una disciplina de vida que mantuvo con rigor durante más de medio siglo.

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Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Su nombre completo era Elsa Irma Aguirre Juárez. Ganó un concurso de belleza a los 14 años y desde entonces no paró. Su filmografía supera las 30 películas. Se retiró definitivamente en 2004, con la telenovela Belinda como último trabajo. Vivía en Cuernavaca cuando murió.

Elsa Aguirre es originaria de Chihuahua (Foto: captura de pantalla Instagram/@elsa.aguirre.official)

De adolescente chihuahuense a diva de la pantalla grande

Las primeras imágenes de Elsa Aguirre en pantalla datan de 1946, cuando apareció en El sexo fuerte y El pasajero diez mil tras ganar el concurso de belleza organizado por la productora CLASA Films Mundiales. Tenía 14 años y acababa de salir de una fiebre de Malta que la tuvo postrada durante un año entero, con el pelo caído y el cuerpo adelgazado. Nadie habría apostado por ella en ese momento.

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Lo que las cámaras captaron desde el principio fue una belleza que el público mexicano no olvidó. A lo largo de los años cuarenta y cincuenta, Aguirre construyó una imagen en pantalla que la colocó entre las figuras más reconocidas de su generación: elegante, de mirada directa, con una presencia que sus contemporáneos describían como arrolladora.

La actriz empezó su carrera artística a los 14 años. (Foto: Twitter / @contraplano)

Sus películas de esa época —Lluvia roja (1950), Cuatro noches contigo (1952), Cuidado con el amor (1954)— la muestran en el esplendor de sus veinte años, compartiendo escena con los galanes más codiciados del cine nacional. En Cuidado con el amor, Pedro Infante le cantó Cien años frente a la cámara en una escena que el público mexicano recuerda hasta hoy.

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A los 29 años se retiró; a los 92 presumía la misma paz en el rostro

En 1959, con 29 años y en el pico de su carrera, Aguirre tomó una decisión que sorprendió a la industria: se retiró. “Quería ser una muchacha como todas”, explicó años después. Regresó en 1962 y trabajó hasta 2004, pero su vida personal ya había tomado un rumbo distinto al de las grandes divas de su época.

En 1968 se unió a la Gran Fraternidad Universal del gurú José Manuel Estrada Vázquez y adoptó el yoga, el budismo y el taoísmo como guías de vida. Dejó la carne a los 33 años, el alcohol y el cigarro. Décadas después, esos cambios se leían en su rostro.

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Elsa Aguirre estuvo casada tres veces. (Foto: Twitter / @depelicula)

Hace tres años publicó en Instagram una foto sentada junto a una mesa de jardín, vestida de rojo, con flores de colores alrededor. “La paz que tengo a mis 92 años es lo mejor que me ha pasado en este largo proceso de cambiar mi vida”, escribió. Los comentarios de sus seguidores decían: “Nuestra diva mexicana, la más bella”.

“Yo me quiero morir lo más sana posible”: su dieta y su secreto de longevidad

En una entrevista con Matilde Obregón en su canal de YouTube, a los 93 años, Aguirre describió con detalle lo que comía cada día. El menú no tenía nada de glamour de diva: frutas con semillas y miel por la mañana, un jugo de espinaca con naranja, huevo, ensalada de col, espinaca, brócoli, mango y manzana, sopa de hongos, lentejas o haba. Nada de pastas, pasteles y lácteos desde hace años.

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Elsa Aguirre compartió pantalla con los actores más codiciados de la Época del Cine de Oro mexicano. (Foto: Twitter / @depelicula)

“Me tomo un plato de frutas con semillas, con miel. Me espero tantito y me tomo un jugo de espinaca con naranja. Dejé la carne hace 60 años”, dijo en esa entrevista. Y agregó la razón que iba más allá de la salud: “Ahora que sé cómo sufren los animalitos, menos”.

En otra entrevista, con el programa De Primera Mano, Aguirre resumió su filosofía en una frase: “La disciplina milenaria del yoga. Llevo una alimentación ovolactovegetariana, no fumo, no tomo, no como carnes, 60 años llevo ya de estudio”.

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Su último consejo público fue evitar el apego hacia los demás y nunca caer en “amores pasionales”. Lo dijo con la misma serenidad con que había hablado siempre de su vida: sin dramatismo, sin nostalgia visible, con la convicción de alguien que llegó a los 95 años habiendo hecho las paces con todo lo que vivió.

El primer esposo de Elsa Aguirre fue un periodista llamado Armando Rodríguez Morado (Captura: YouTube La Historia Detrás del Mito)

“Yo me quiero morir lo más sano posible. A mi edad ya no debería comer tanto, pero soy comelona. Desde que dejé los lácteos soy otra y más que comienzo a ver la vida como es porque estoy viviendo el aquí y el ahora”, dijo en esa conversación con Matilde Obregón. “Doy entrevistas porque me debo al público en todo momento, le agradezco infinitamente”.

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En abril de 2026, tres meses antes de morir, el gobierno de Morelos le rindió homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria. El 8 de enero de ese mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum había conversado con ella y la definió como “ejemplo de gran fortaleza”. Murió el 15 de julio, en la misma ciudad donde había elegido vivir sus últimos años.

La actriz sólo tuvo un hijo, mismo que tuvo un trágico final (Foto: Facebook Cine de Oro Mexicano)

Elsa Aguirre y Hugo Morado, su único hijo. (Facebook: Plaxico Lecter)

La actriz confesó que Pedro Infante le robó un beso y ella lo abofeteó. (Foto: Twitter/@cine_mexicano)

Elsa Aguirre y Pedro Infante. (Foto: Twitter/@fotograficamx)

Elsa Aguirre y Pedro Infante, una de las parejas más recordadas del cine mexicano. (Foto: Twitter/@Ultra_clasico)

Elsa Aguirre tuvo un noviazgo con Jorge Negrete.

Ignacio López Tarso y Elsa Aguirre (Foto: tw PECIME)

Elsa Aguirre y Armando Rodríguez el día de su boda. (Foto: Facebook/Cine de Oro Mexicano)

La actriz chihuahuense, quien falleció este miércoles a los 95 años, narró cómo el galán más codiciado de México conquistó a su familia entera, quiso llevarla al altar y perdió todo por intentar convertirla en lectora. (Facebook: Jorge Negrete Forever)

En la imagen se puede observar a Alma Rosa y Elsa Aguirre. (Foto: Twitter/@cine_mexicano)

Elsa Aguirre dejó la carne a los 33 años, practicó yoga por seis décadas y nunca volvió a probar el alcohol. (Foto: INAH)

Elsa Aguirre y Luis Sandrini en El Ladrón (Foto: Facebook/La Dinastía Soler)

Elsa Aguirre y María Félix cine de oro cine mexicano (Instagram: elsa.aguirre.official)

La actriz también protagonizó con Jorge Mistral. (Foto: Facebook/Cineteca Nacional)

Don Simón de Lira película en la que salió Elsa Aguirre y Carlos Navarro. (Twitter/@CinetecaMexico)

En una entrevista, Elsa Aguirre confesó que le pidió perdón a Jorge Negrete en sus últimos días de vida. (Facebook/Cine Nostalgia)

La actriz confesó que terminó su noviazgo con Jorge Negrete luego de que éste sólo la hiciera leer. (YouTube/Captura de pantalla)

Aguirre llegó a sus últimas décadas con una disciplina de vida que mantuvo por más de 60 años. (Foto: Twitter / @depelicula)

Fotografía de Elsa Aguirre de joven. (YouTube: La Historia Detrás del Mito)

Elsa Aguirre apareció en más de 30 películas. (Twitter/@cine_mexicano)

Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. (Foto: Twitter / @depelicula)

MEXICO, DF 06OCTUBRE2005.- La actriz Elsa Aguirre a su llegada a la ceremonia de entrega de los premios Lunas, otorgado a lo mejor de los espectaculos en el país. FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Elsa Aguirre participa en un homenaje en Morelos en abril de 2026, sentada junto a arreglos florales con un tubo nasal. (Facebook: El Mundo Eliot)

Elsa Aguirre confesó que uno de los mejores consejos era evitar el apego hacia los demás y nunca caer en "amores pasionales". (Instagram: @elsa.aguirre.official)

Elsa Aquirre falleció a los 95 años. (Instagram: @elsa.aguirre.official)

Elsa Aguirre, con un turbante azul y un conjunto de saco y pantalón, aparece sentada en una silla de madera en el interior de su casa de Cuernavaca. (Facebook)

CUERNAVACA, MORELOS, 11ABRIL2026.- Un emotivo homenaje a la gran actriz Elsa Aguirre se realizo esta tarde en el Teatro Ocampo. La icónica actriz de 95 años estuvo acompañada de la gobernadora Margarita González Saravia, la secretaria de Cultura Monserrat Orellana y el cineasta Francesco Taboada. Durante el homenaje se estreno la canción y videoclip De mis labios a tus ojos que la actriz escribió junto al compositor José Luis García. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Elsa Aguirre y Claudia Sheinbaum, en una de las últimas apariciones de la actriz. (X/claudiashein)