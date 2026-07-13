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Flor Rubio asegura que Pedro Sola está devastado por las críticas tras sus polémicas declaraciones sobre mascotas

Una semana después de que Sola expresara su deseo de envenenar perros en televisión nacional, la conductora sale en su defensa

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Flor Rubio
Flor Rubio pide medir la respuesta contra Pedro Sola y señala que el conductor atraviesa días de desolación tras sus comentarios sobre envenenar perros. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando / Facebook Flor Rubio)

La conductora Flor Rubio pide empatía para Pedro Sola tras una semana que describe como “devastadora” para el conductor de Ventaneando, quien enfrenta una ola de críticas en redes sociales y pronunciamientos de figuras públicas después de que expresara en televisión nacional su deseo de envenenar perros en espacios públicos.

La PAOT registró 3,868 denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México durante 2025, frente a 1,868 en 2019, un dato que la dependencia vinculó directamente al tipo de discurso que el conductor emitió al aire.

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Flor Rubio: “Ha sido una semana devastadora para Pedro”

Rubio abordó el tema en su programa de Radio Fórmula y en su canal de YouTube con una postura que combina el reconocimiento del error con un llamado a medir la respuesta.

“Ha sido una semana devastadora para Pedro, que al día siguiente ofreció disculpas, pero aún así la polémica no ha cesado. Estamos en el fin de semana y la polémica sigue, sigue álgida, sigue muy, muy, muy viral”, dijo la conductora.

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Mujer de cabello rojizo con camisa de mezclilla sonríe frente a un fondo magenta y azul. Un micrófono negro se sitúa en la parte inferior derecha
Flor Rubio describe su estado como "desolador" y advierte que la violencia en su contra le parece desmedida y aplastante.(Instagram: Flor Rubio)

Flor señaló que quienes conocen a Pedrito Sola reportan un estado de ánimo muy afectado. “Sé que él está profundamente triste, sé que está desolado con la situación, porque Pedrito está acostumbrado a ser el rey de las redes sociales pero en positivo”, afirmó.

Describió al conductor como una figura que conectaba con los jóvenes —“el ‘tío Pedrito Sola’, sus TikToks tienen mucho éxito”— y contrastó ese perfil con lo que ocurre ahora: “Es una funa, es un odio, es una violencia. Me parece desmedida la violencia en su contra, es aplastante”.

En el programa de radio, Rubio fue más lejos y cuestionó la selectividad del escándalo público: “Mira cómo somos bastante doble moral porque estamos linchando a Pedrito Sola, pero nadie fue a hacer nada cuando liberaron a la señora que sí desviví perritos en Coyoacán”. Su interlocutora respondió: “La persona que tristemente puso un perro en aceite hirviendo está libre”.

Rubio cerró ese bloque con un llamado directo: “Veremos cómo transita este tema a lo largo de los próximos días Pedro Sola, pero un poco de empatía como sociedad ante un tema tan rudo en donde reconocemos que hubo una equivocación, creo que no nos vendría mal. Un poco de empatía, menos odio”.

Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Flor Rubio pide medir la respuesta contra Pedro Sola y señala que el conductor atraviesa días de desolación tras sus comentarios. (Instagram: Pedro Sola / Antara)

“Sé que está desolado, sé que está muy arrepentido, está reflexionando. Los buenos ayudemos a Pedro a que entienda que estamos mal, pero hagámoslo de la mejor manera no con tanta violencia”, insistió Flor Rubio, por lo que fue duramente criticada en sus redes sociales.

“Enfrentar una situación así en la etapa de vida de PedroSola, en donde ya todo tendría que ser tranquilidad, en donde todo tendría que ser paz, ha sido muy fuerte para él.”

Así reaccionaron los internautas

  • “Flor Rubio no entendió la gravedad de lo que dijo Pedro Sola”
  • “No al maltrato animal”
  • “No hay justificación para lo que dijo”
  • “No defiendas lo indefendible”
  • “Los medios de comunicación tienen una responsabilidad”

Pedro Sola ofreció disculpas, pero la presión no cede

La polémica arrancó cuando Sola dijo en Ventaneando: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. La conductora Pati Chapoy aplaudió y secundó los comentarios; solo Mónica Castañeda intentó frenarlos: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

Días después, Sola leyó un texto en cámara: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema. Soy incapaz de matar una mosca, dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este y en este programa que tengo 30 años aquí sentado”. También apeló a su edad: “Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota. Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví”.

La reacción del medio artístico fue rápida. El actor Marcos Valdés publicó un video visiblemente afectado: “Lo que hiciste no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes?”. La ex Miss Universo Lupita Jones fue directa: “No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”.

Montaje fotográfico de Pati Chapoy con pelo corto y bufanda, señalando al frente, y Pedro Sola con gafas y bigote, vestido de traje, con micrófono
Rubio reconoce el error de su colega pero pone el foco en la selectividad del escándalo: nadie salió a protestar cuando una mujer que metió un perro en aceite hirviendo quedó libre en Coyoacán, y Pedro Sola sí enfrenta llamados a perder su trabajo. (Instagram: Pati Chapoy / Pedro Sola)

El actor Mauricio Martínez amplió la crítica: “¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de comentarios de personas que fomentan la violencia, el maltrato y la deshumanización en medios? Son una vergüenza”. Carlos Bonavides defendió el vínculo entre personas y mascotas: “Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos. No te escudes en tu edad para hacer esa crítica”.

El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respondió el 8 de julio en X: “Sus dichos fueron lamentables”. No adelantó sanciones internas, lo que generó más presión entre internautas que señalaron la incongruencia: el propio empresario ha compartido en redes su política de permitir perros y gatos callejeros en sus tiendas Elektra.

La PAOT emitió un posicionamiento y vinculó el caso con cifras de maltrato

La noche del jueves 9 de julio, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México emitió un posicionamiento contra los comentarios de Sola. La dependencia calificó sus expresiones como inaceptables y advirtió que pueden normalizar la violencia y el maltrato animal, acciones que la legislación vigente sanciona.

La PAOT documentó que las denuncias por maltrato animal en la capital crecieron de 1,868 en 2019 a 3,868 en 2025. A nivel nacional, la procuraduría estima que 7 de cada 10 animales de compañía sufren alguna forma de maltrato. La dependencia exhortó a figuras públicas y medios a ejercer su influencia con responsabilidad y llamó a la sociedad a denunciar todo acto de abuso.

Un documento emitido desde la Ciudad de México también recomendó a los conductores de televisión mayor responsabilidad al momento de hablar al aire, dato que Flor Rubio mencionó en su canal: “Ya salió un documento de aquí de la CDMX recomendando a los conductores mayor responsabilidad a la hora de informar”.

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