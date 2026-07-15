Las últimas divas del Cine de Oro mexicano que siguen vivas tras la muerte de Elsa Aguirre

María Victoria, Irma Dorantes, Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas son las últimas representantes de una generación que también perdió a Silvia Pinal en 2024 y a Ana Luisa Peluffo en marzo de 2026 (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Con la reciente muerte de Elsa Aguirre este miércoles 15 de julio de 2026, la Época de Oro del cine mexicano pierde a una de sus últimas representantes vivas. Aguirre tenía 95 años y era, junto con otras figuras como Silvia Pinal —fallecida en noviembre de 2024— y Ana Luisa Peluffo —muerta en marzo de 2026—, una de las figuras que mantenían vivo el vínculo directo con esa generación que definió el cine nacional entre los años cuarenta y cincuenta.

Tras su partida, quedan al menos cinco actrices que los especialistas consideran auténticas figuras de la Época de Oro: María Victoria, Irma Dorantes, Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas. En menos de dos años, la generación ha perdido a tres de sus integrantes más reconocidas.

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La más longeva: María Victoria tiene 103 años

María Victoria, actriz de la época del cine de oro en México. (Wikimedia Commons)

María Victoria Gutiérrez Cervantes, conocida como la Sirena de México, nació el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco, y es hoy la figura de mayor edad que sobrevive de esa generación. Debutó en la pantalla grande alrededor de 1940 y construyó una carrera que abarcó el cine, la comedia y el canto durante más de siete décadas.

Es recordada por personajes como Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos Pandeada Derecha en La criada bien criada (1972), que la convirtieron en un referente de la comedia mexicana. Fuera de los foros, es tradición que cada año en su cumpleaños invite a la prensa a comer pozole en su casa y que acuda a la Basílica de Guadalupe a entonar las Mañanitas a la Patrona de México. En su honor se erigió una estatua frente al legendario Teatro Blanquita.

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La pareja de actores se casó en Mérida, lugar que ambos amaban (Foto: Instagram/@pedro_infante_official)

Irma Dorantes, nacida el 21 de diciembre de 1934, tiene 91 años. Antes de llegar al cine, audicionó para ingresar al grupo infantil de teatro del Palacio de Bellas Artes. Debutó a los 13 años en Los tres huastecos (1948), donde interpretó a una niña a la que el sacerdote —Pedro Infante— regañaba por pintarse los labios. Años después se casaría con ese mismo actor.

Su carrera se consolidó con películas como Pepe El Toro (1953), Los hijos de María Morales (1952) y También de dolor se canta (1950). Se retiró durante un tiempo por petición de Infante, pero continuó trabajando tras la muerte del actor en 1957. Está retirada del medio artístico desde hace años.

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Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas: las otras tres que quedan

Lus María Aguilar fue merecedora de varios premios | Foto: X @AcademiaCineMx

Luz María Aguilar nació el 26 de marzo de 1935 y tiene 91 años. Su carrera abarcó cine, teatro y televisión desde la década de los cincuenta. Participó en producciones como El caso de una adolescente (1958) y Los jóvenes (1961), y se convirtió en un rostro recurrente de las telenovelas mexicanas en décadas posteriores.

(Foto: INAH)

Rosita Arenas nació el 19 de agosto de 1933 en Caracas, Venezuela, y tiene 92 años. Participó en películas que hoy integran el catálogo clásico del cine nacional: ¿Qué te ha dado esa mujer? (1951), La maldición de la Llorona (1961) y El señor fotógrafo (1953). Alcanzó reconocimiento en el género fantástico y de terror, un terreno poco frecuentado por las actrices de su generación.

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Murió Elsa Cárdenas, famosa actriz mexicana que trabajó con Elizabeth Taylor y Elvis Presley (Fotos: Archivo)

Elsa Cárdenas tiene 92 años y es una de las pocas actrices mexicanas de la Época de Oro con créditos en producciones internacionales. Participó en Estafa de amor y Los margaritos, y es celebrada por su versatilidad a lo largo de una carrera que la llevó más allá de las fronteras del cine nacional.

El debate sobre quién cierra la Época de Oro

Desde la muerte de Silvia Pinal en noviembre de 2024 se desató un debate que ahora la partida de Aguirre reactiva: ¿ya no hay divas de la Época del Cine de Oro mexicano?

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La discusión tiene un fondo real. Pinal fue la única figura de esa generación que trascendió a nivel internacional de forma sostenida, gracias a su trabajo con el director Luis Buñuel en Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965). Con más de 80 películas, 42 obras de teatro y 33 producciones televisivas, dejó un legado que ninguna otra actriz de su generación igualó en alcance.

Elsa Aguirre y María Félix cine de oro cine mexicano (Instagram: elsa.aguirre.official)

Aguirre representaba algo distinto: la diva de la pantalla grande en su sentido más clásico, la belleza que compartió créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete y que el público mexicano identificó con el esplendor del cine nacional. Su muerte deja ese espacio sin sustituto directo.

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Hay dos nombres que suelen aparecer en estas listas de divas pero cuya inclusión es debatida: Sara Montes, nacida el 7 de junio de 1926 en Morelia y con 100 años de edad, reconocida como actriz de carácter más que como diva del periodo; y Norma Lazareno, de 86 años, cuya carrera comenzó cuando la Época de Oro ya estaba concluyendo y que la mayoría de los historiadores ubica en la transición hacia el cine mexicano de los años sesenta.