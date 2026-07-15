Carla Estrada rompe el silencio sobre el supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari

Carla Estrada aclara los rumores sobre un presunto hijo de Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuyas imágenes componen un montaje periodístico. (YouTube)

A casi dos décadas del retiro de Adela Noriega de la televisión, los rumores sobre su vida privada continúan. Uno de los más persistentes asegura que la actriz tuvo un hijo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ahora, la productora Carla Estrada habló del tema y negó esa versión.

Durante una entrevista con Shanik Berman, Estrada, quien trabajó con Noriega en varias producciones y mantuvo una relación cercana con ella, aseguró que nunca tuvo conocimiento de que la actriz fuera madre.

PUBLICIDAD

“No, que yo sepa no, no me consta, pero no, no, ella no tiene ningún hijo. Nunca se casó, ni nunca le conocí un novio”, afirmó.

La productora recordó que la única relación sentimental que conoció ocurrió cuando Adela Noriega participó en la telenovela Quinceañera.

“Le conocí un novio cuando era chavita en Quinceañera, a Miguel Alemán chico, fue su novio. Era muy hermética”, comentó.

Estrada también aclaró la identidad del menor que durante años apareció en fotografías junto a la protagonista de Amor Real y que muchos señalaban como el supuesto hijo del exmandatario.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de Shanik Berman sobre quién era ese niño, respondió: “Es su hermano, ella tenía una hermana y su hermano”.

Las declaraciones reavivaron una de las historias más comentadas alrededor de la actriz, quien desde su retiro en 2008 ha optado por mantenerse completamente alejada de la vida pública.

PUBLICIDAD

El rumor sobre un supuesto romance entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari comenzó a circular en la década de 1990. Con el paso de los años, la versión evolucionó hasta asegurar que ambos tenían un hijo.

La propia actriz desmintió esa historia durante una entrevista concedida en 1999 a Cristina Saralegui.

“Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari... después ya eran dos hijos. Entonces me fui enterando de que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él”, declaró.

PUBLICIDAD

Incluso ironizó sobre el origen del rumor al afirmar: “Yo lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, así no quedas embarazada”.

El rumor sobre un supuesto romance entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari comenzó a circular en la década de 1990. FOTO: Especial

La verdad detrás de su foto viral en 2024

La ausencia de Adela Noriega de los reflectores también ha dado pie a otras versiones falsas. En 2024, una fotografía que se difundió ampliamente en redes sociales fue presentada como una supuesta reaparición pública de la actriz después de 16 años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la imagen no era reciente. La fotografía fue tomada el 1 de julio de 2009 por la agencia Grosby Group en Beverly Hills y mostraba a Noriega junto a su hermano.

El contexto original se perdió con el paso del tiempo y la imagen volvió a viralizarse como si correspondiera a una aparición actual.

Las fotografías fueron tomadas en 2009 por paparazzis de la agencia Grosby. Foto: @one_katyperry, X

Desde que protagonizó Fuego en la sangre en 2008, Adela Noriega ha mantenido un perfil completamente reservado. En distintos momentos surgieron versiones sobre un posible regreso a la televisión e incluso rumores relacionados con su estado de salud, pero ninguno se ha confirmado.

PUBLICIDAD

Precisamente ese hermetismo ha contribuido a mantener vivo el interés por una de las figuras más populares de las telenovelas mexicanas, cuya vida privada continúa rodeada de especulaciones pese al paso de los años.