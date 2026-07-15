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Mantenimiento en el Mexicable de Ecatepec 2026: cerrarán estaciones de la Línea Roja

El mantenimiento preventivo en la Línea I o Roja del Mexicable será en dos etapas

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Mexicable Línea 1 Ecatepec Edomex mantenimiento
Se dará mantenimiento a la Línea 1 de Mexicable (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México anunció que la Línea I o Roja del Mexicable en Ecatepec entrará en un periodo de mantenimiento preventivo del 18 de julio al 2 de agosto de 2026, por lo que varias estaciones suspenderán temporalmente sus operaciones de manera escalonada.

Las autoridades informaron que estas labores forman parte del programa anual de conservación del sistema de transporte por cable y tienen como principal objetivo garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad para las miles de personas que diariamente utilizan este medio de transporte en el municipio de Ecatepec.

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Mantenimiento del Mexicable se realizará en dos etapas

Mexicable línea 2
El gobierno del Estado de México puso en marcha la línea 2 del Mexicable Foto: Gobierno del Estado de México

De acuerdo con el calendario presentado por el Gobierno mexiquense, los trabajos estarán divididos en dos fases.

La primera etapa se llevará a cabo del 18 al 25 de julio, periodo en el que se realizarán labores en el denominado bucle “A”, por lo que permanecerán cerradas las siguientes estaciones:

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  • Santa Clara
  • Hank González
  • Fátima
  • Tablas del Pozo (4-A)

Posteriormente, la segunda etapa se desarrollará del 26 de julio al 2 de agosto, cuando los trabajos se trasladen al bucle “B”. Durante esos días dejarán de operar las estaciones:

  • Tablas del Pozo (4-B)
  • Los Bordos
  • Deportivo
  • La Cañada

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a las y los usuarios a tomar previsiones, planear con anticipación sus traslados y considerar rutas alternas durante el periodo de mantenimiento.

¿Qué trabajos se realizarán en la Línea Roja del Mexicable?

Mexicable linea 1 Ecatepec mantenimiento
Se dará mantenimiento contempla una revisión integral de los principales componentes (Gob. Edomex)

El mantenimiento contempla una revisión integral de los principales componentes que permiten el funcionamiento del sistema.

Entre las acciones programadas destacan:

  • Acortamiento del cable portador-tractor del bucle “B”.
  • Pruebas de impulso y aislamiento de los motores principales.
  • Mantenimiento de los sistemas hidráulicos.
  • Revisión de los sistemas de frenado de los motores de emergencia y rescate.
  • Inspección de estructuras metálicas.
  • Supervisión de pilonas y rodillos.
  • Revisión de dispositivos de seguridad.

Estas labores forman parte de los protocolos técnicos establecidos para los sistemas de transporte por cable y buscan asegurar que todas las instalaciones operen bajo los más altos estándares de seguridad.

SITRAMyTEM garantiza revisión integral del sistema

La directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), Rosa María Zúñiga Canales, explicó que durante este periodo participará personal técnico especializado encargado de realizar una inspección completa de todas las estaciones que integran la Línea I del Mexicable.

Precisó que el mantenimiento preventivo responde a lo establecido en la normativa especializada para este tipo de infraestructura y permitirá mantener en óptimas condiciones tanto los equipos electromecánicos como los sistemas de seguridad.

La funcionaria destacó que estas acciones son fundamentales para preservar la confiabilidad del servicio y prevenir cualquier tipo de falla operativa.

Línea Roja del Mexicable cumple casi 10 años sin incidentes

Mexicable Línea 1 Ecatepec Edomex mantenimiento
Las líneas del Mexicable se les da mantenimiento preventivo para cumplir con las normas de seguridad (Gob. Edomex)

Uno de los datos que resaltó la titular del SITRAMyTEM es que, a casi una década de haber iniciado operaciones, la Línea I o Roja del Mexicable no ha registrado incidentes de ninguna índole, lo que refleja la efectividad de los programas permanentes de mantenimiento y supervisión.

Este historial, señaló, brinda mayor confianza a las miles de personas que utilizan diariamente este sistema de transporte para trasladarse entre distintas zonas de Ecatepec.

Asimismo, reiteró que el compromiso del Gobierno del Estado de México es mantener un sistema moderno, confiable y seguro que contribuya a mejorar la movilidad de las familias mexiquenses.

Piden comprensión a usuarios durante los cierres temporales

Las autoridades estatales agradecieron la comprensión de las personas usuarias por las afectaciones temporales que ocasionarán los cierres parciales de estaciones, al señalar que estas acciones son indispensables para conservar la operación segura del Mexicable.

Finalmente, hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y del SITRAMyTEM, donde se dará a conocer cualquier información relacionada con el desarrollo de los trabajos y la reanudación del servicio una vez concluidas las labores de mantenimiento el próximo 2 de agosto de 2026.

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