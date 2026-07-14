Abogado del PAN fue una de las víctimas de la masacre que dejó cuatro muertos en Pénjamo, Guanajuato

(Imagen ilustrativa. Crédito: especial)

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que Jesús Armando Rosales Álvarez, abogado de 26 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue una de las cuatro personas asesinadas durante el ataque armado registrado la noche del domingo en una vivienda del municipio de Pénjamo.

El multihomicidio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Solidaridad, en la colonia Miguel Hidalgo, donde se desarrollaba una reunión familiar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Pénjamo, un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble, sometió a seis personas y las obligó a arrodillarse antes de abrir fuego.

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Como resultado de la agresión, murieron Jesús Armando Rosales Álvarez, de 26 años; Gustavo, de 24 años, así como dos adolescentes identificados con las iniciales A.M.L. y B.O.V., de 15 y 16 años, respectivamente. Además, dos hombres, de 19 y 24 años, resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de las cuatro víctimas y precisó que personal ministerial realizó las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

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Peritos forenses aseguraron diversos indicios balísticos, los cuales fueron fijados, embalados y enviados a los laboratorios especializados para su análisis. Asimismo, agentes ministeriales recabaron testimonios de personas que se encontraban en la convivencia cuando ocurrió el ataque.

La dependencia indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a los probables responsables. Como parte de las indagatorias, también se analizan videograbaciones captadas por cámaras de vigilancia públicas y privadas instaladas en los alrededores.

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(Crédito: Facebook | Acción Juvenil Pénjamo)

¿Quién era Jesús Armando Rosales Álvarez?

Además de ejercer como abogado, Jesús Armando Rosales Álvarez formaba parte del Partido Acción Nacional en Pénjamo, donde se desempeñaba como director de Acción Electoral de la Secretaría de Acción Juvenil.

De acuerdo con información difundida por integrantes del partido y publicaciones en redes sociales, también colaboraba en la estrategia de comunicación e imagen institucional del despacho jurídico Rosendo & Asociados.

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Tras confirmarse su muerte, integrantes de la comunidad política y jurídica del municipio expresaron condolencias a través de redes sociales y destacaron su trayectoria profesional y participación dentro de Acción Juvenil del PAN.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía de Guanajuato señaló que mantiene los trabajos de campo y las investigaciones ministeriales para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

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