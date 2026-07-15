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Cómo el ser deudor alimenticio puede impedir que obtengas o renueves tu licencia de conducir

El registro nacional impide tramitar o renovar la licencia de conducir si una persona aparece como morosa, y además extiende otras restricciones como pasaporte, matrimonio civil y operaciones ante notario

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Vista trasera de una mujer con cabello rizado, vestida de verde, cargando a un niño con chaqueta de mezclilla; al fondo, un letrero rojo dice 'DEMANDA DE ALIMENTOS'.
Quien incumpla con el pago de una pensión decretada judicialmente puede quedar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) bloquea la licencia de conducir a quienes no cumplen con la cuota alimenticia en México, una medida que ya opera en al menos 17 estados del país.

Quien incumpla con el pago de una pensión decretada judicialmente puede quedar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Una vez en esa lista, el trámite de licencia de conducir —ya sea por primera vez o renovación— queda bloqueado de forma automática.

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Poder Judicial RNOA

Qué es el RNOA y cómo funciona el bloqueo

Primer plano cenital de una licencia de conducir permanente de la CDMX cancelada con un sello rojo, rodeada de multas de tránsito y un bolígrafo verde sobre una mesa de madera clara.
Desde entonces, obtener o renovar la licencia de conducir exige presentar un Certificado de No Inscripción en el RNOA. Sin ese documento, las autoridades de tránsito no pueden completar el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El RNOA fue creado en 2023 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Su plataforma nacional comenzó a operar el 9 de julio de 2024, cuando el DIF Nacional entregó accesos a representantes de 17 estados.

Desde entonces, obtener o renovar la licencia de conducir exige presentar un Certificado de No Inscripción en el RNOA. Sin ese documento, las autoridades de tránsito no pueden completar el trámite.

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El certificado se tramita de forma gratuita en el portal rnoa.dif.gob.mx. En la Ciudad de México, la respuesta se emite en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Cuándo se considera deudor alimentario moroso

Primer plano de una mano sosteniendo una licencia de conducir rosa de CDMX. En el fondo, desenfocado, se distingue el Ángel de la Independencia bajo un cielo azul con nubes.
Una mano muestra prominentemente una licencia de conducir de la Ciudad de México frente al majestuoso Ángel de la Independencia, un símbolo de identidad y patrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los criterios varían según la entidad. En la Ciudad de México, una persona queda inscrita tras 90 días de incumplimiento con la pensión decretada por un juez.

En el Estado de México, el registro procede cuando el deudor deja de cubrir dos meses consecutivos o cuatro pensiones —sucesivas o no— dentro de un período de dos años.

Para inscribir a un deudor se requiere un oficio del órgano jurisdiccional que ordene el registro, junto con datos como nombre, CURP, RFC, vínculo con los acreedores, cantidad adeudada y número de expediente. Los datos permanecen en el registro hasta que el deudor demuestre que cumplió con su obligación y que esta está garantizada a futuro.

Estados donde ya es requisito efectivo

Mano sosteniendo una Licencia Permanente CDMX. En el fondo, un letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el interior desenfocado de una oficina.
El Estado de México también exige el documento desde enero de 2026 para todos los tipos de licencia —automovilistas, choferes de servicio particular y motociclistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo León publicó en noviembre de 2025 su Decreto sobre Deudores Alimentarios, con el que creó el Registro Estatal de Deudores de Alimentos. Veracruz se sumó el 1 de diciembre del mismo año, cuando la Secretaría de Seguridad Pública local estableció el certificado como requisito obligatorio para la licencia.

El Estado de México también exige el documento desde enero de 2026 para todos los tipos de licencia —automovilistas, choferes de servicio particular y motociclistas.

En total, los poderes judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Estado de México ya cuentan con acceso a la plataforma federal.

Otras restricciones para quienes aparecen en el registro

RNOA NACIONAL
El Senado aprobó en febrero de 2026 un dictamen para fortalecer el RNOA, que también contempla dificultades para acceder a créditos y otros documentos oficiales como mecanismo de presión para que los deudores regularicen su situación. (Captura de pantalla/Gobierno de México)

La licencia de conducir no es el único trámite vedado. Según lo establecido desde la creación del RNOA, los deudores inscritos tampoco pueden obtener pasaporte, comprar bienes inmuebles ante notario público ni contraer matrimonio civil.

En Nuevo León, las restricciones se extienden a procesos de adopción, aspiraciones a cargos judiciales —jueces o magistrados— y participación en elecciones o designaciones públicas. Las autoridades federales también deben instrumentar medidas de restricción migratoria para impedir que los deudores morosos salgan del país.

El Senado aprobó en febrero de 2026 un dictamen para fortalecer el RNOA, que también contempla dificultades para acceder a créditos y otros documentos oficiales como mecanismo de presión para que los deudores regularicen su situación.

Cómo obtener el certificado antes del trámite

El Certificado de No Inscripción en el RNOA se descarga desde rnoa.dif.gob.mx sin costo. El documento se emite con base en la información enviada por los tribunales locales y no invalida los registros estatales de deudores alimentarios morosos que cada entidad mantiene por separado.

Una vez obtenido, debe presentarse junto con el resto de la documentación requerida: acta de nacimiento, CURP actualizada y certificada por RENAPO, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y comprobante de pago de derechos.

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