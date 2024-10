Esta es la inesperada conexión de la telenovela Carrusel y la serie Nadie nos va a extrañar

(Captura de pantalla Instagram/@niicohaza)

Nadie nos va a extrañar es una serie que cautivó a personas que aman los noventa y a jóvenes por igual, la historia gira en torno a un grupo de amigos que se dedican a hacer las tareas de todos sus compañeros y cobrar por eso, enmedio de aventuras, drama, fiestas y diversión, un suceso cambia para siempre la vida de los protagonistas.

Algunos usuarios de TikTok y otras redes sociales comenzaron a hacer análisis de la serie de 8 capítulos y también se hicieron ediciones de las canciones que aparecen ahí, una de ellas es Final feliz de Julieta Venegas, pero también hay varios temas de Caifanes.

Lo que pocos notaron es que la serie está conectada con la telenovela infantil Carrusel de 1989, pues la actriz que encarna a la profesora de física es Gaby Rivero, la misma que dio vida a la adorable e inexperta profesora Ximena en dicha producción de Televisa.

La telenovela se mantuvo al aire de 1989 a 1990 (Foto: Archivo)

Podría pensarse que simplemente es la misma actriz haciendo el papel de profesora nuevamente, pero hay una referencia que une a la serie con la telenovela.

En uno de los capítulos, la profesora de física tiene una charla con sus alumnos de bachillerato y les informa que cambió el “examen imposible” al que todos le temían, pues una situación le hizo reconsiderar su caracter y recordar cómo era ella al principio, tenía una actitud mucho más dulce y compasiva.

“Antes que empiecen, muchachos, hay algo que quiero decirles, yo sé lo que piensan de mí, cuando empecé a dar clases hace más de 30 años, era una maestra dulce, mis alumnos me amaban y tal vez no les enseñaba muchas cosas pero siempre estaba ahí para ellos, no sé en qué momento cambiaron las cosas, me di cuenta que la vida es muy corta, que tal vez puedo volver a hacer lo que era y hacerlos felices”, dijo la personaje.

Aunque la profesora tiene nombre diferente y Nadie nos va a extrañar se situa en los 90, pocos años después de que la querida maestra Ximena empezó a dar clases en una primaria, por lo que no podrían haber transcurrido tres décadas las personas consideran que es un guiño perfecto y una referencia bastante evidente.

La profesora Ximena y la maestra son interpretadas por Gaby Rivero Crédito: (PrimeVideo/Televisa TikTok/@algodondepolvora)

Es importante tomar en cuenta que en tiempo real entre las producciones ya pasaron más de 30 años.

Por su parte, este fue parte del diálogo inicial de la profesora de la telenovela Carrusel, la cual ya tuvo un remake con Vivan los Niños, de 2002:

“Una maestra está para ayudar a los alumnos, pero en esta ocasión será lo contrario, son ustedes los que tendrán que ayudarme, es la primera vez que tengo un grupo para todo el año, ustedes son veteranos en la escuela, pero yo acabo de llegar, hay cosas que yo no sé, claro que para poder ayudarnos hay que empezar a querernos”

Sin duda, esta referencia y coincidencia de actriz son un detalle sutil que pudo pasar desapercibido por muchos. La serie Nadie nos va a extrañar está disponible en Prime Video.