Denuncian ante FGR a funcionarios del INAH por daño a patrimonio arqueológico en Quintana Roo

Investigadores del INAH denunciaron a funcionarios del Instituto por dañar monumentos mayas. Crédito: Secretaría de Cultura.

Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia ante la FGR, para que investigue el daño al patrimonio arqueológico durante la construcción del Parque de la Memoria Balam Tun, ubicado en Chetumal, Quintana Roo.

Cabe señalar que esa obra forma parte del salvamento arqueológico por la construcción del Tren Maya.

La mañana de este martes, los investigadores del INAH informaron que presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) los pasados 7 y 8 de julio.

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Los denunciantes piden que la Fiscalía investigue la actuación de los funcionarios del INAH que fueron parte de la construcción del Parque Balam Tun.

Daño al patrimonio arqueológico en Chetumal asciende a 47 monumentos mayas

En conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez –representante de la Comisión y quien presentó la demanda–, reveló que la denuncia solicita la indagatoria para determinar la culpabilidad de la destrucción de, al menos, 47 monumentos arqueológicos mayas.

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De acuerdo con Evaristo Sánchez, los 47 monumentos no solo fueron mutilados, también los destruyeron y con las piedras sobrantes construyeron monumentos falsos en Balan Tun.

Obras de reubicación de monumentos en el Parque Balam Tun en Quintana Roo. Crédito: INAH

Sánchez informó que la denuncia solicita investigar a 26 funcionarios por su presunta participación en el caso, entre ellos Diego Prieto Hernández, exdirector del INAH.

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Según lo expuesto por Jesús Evaristo, la petición también incluye a Manuel Pérez Rivas, director del proyecto de salvamento en el Tren Maya.

La denuncia, agregó, menciona al Consejo de Arqueología, que actualmente dirige Laura Ledesma Gallegos.

Estos son los presuntos delitos que cometieron en Balan Tun

En la demanda se enuncian de manera clara los delitos que se cometieron durante la construcción de Báalan Tun. En total son seis:

-. Destrucción de monumentos arqueológicos

-. Falsificación de monumentos arqueológicos inmuebles y fraude ideológico-arqueológico

-. Mala praxis

-. Ejercicio ilícito del servicio público

-. Coalición de servidores públicos

-. Uso indebido de atribuciones y facultades

Es importante destacar que la demanda también va contra funcionarios que resulten responsables durante las indagatorias de los agentes de la Fiscalía General de la República.

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Arqueólogos del INAH realizan labores de conservación y consolidación en estructuras mayas, como parte del vasto proyecto de salvamento y reubicación patrimonial del Tren Maya en el sureste mexicano. (INAH)

Defensa y Secretaría de Cultura señalados por dañar patrimonio arqueológico en Quintana Roo

Durante la construcción del Tren Maya, funcionarios de Defensa y de la Secretaría de Cultura trabajaron juntos, a través del INAH, para recolocar construcciones mayas y trasladar vestigios arqueológicos, según un comunicado del instituto.

El INAH informó en un documento de agosto de 2025 que en esta operación “fue posible trasladar los vestigios de 36 basamentos piramidales, algunos de los cuales tienen otros cuerpos en la parte superior o adosados a los costados”.

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Bajo la dirección del arqueólogo Ramón Carrillo Sánchez, restauradores y trabajadores locales realizaron el rearmado de conjuntos de plazas y edificios con restos recuperados en el trazo del Tren Maya.

De acuerdo con un comunicado, los materiales arqueológicos provinieron de 15 puntos ubicados a lo largo de los tramos 6 y 7, entre Tulum y Escárcega.

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En el mismo documento, el coordinador académico del Proyecto Salvamento Arqueológico Tren Maya, Manuel Eduardo Pérez Rivas, sostuvo que la reubicación de monumentos buscaba evitar la pérdida del patrimonio arqueológico. Como ejemplo de esta práctica, mencionó el traslado del templo de Ramsés II para impedir que quedara inundado por una presa.

Una vista aérea nocturna del Parque de Memoria Balam Tun, donde se exhiben estructuras arqueológicas mayas reubicadas y conservadas con iluminación artificial. (INAH)

INAH defiende reubicación de monumentos mayas

Ante los señalamientos previos hechos por especialistas y en redes sociales por la destrucción del patrimonio arqueológico, el INAH compartió un comunicado el pasado 11 de marzo donde defendió la reubicación de tales monumentos mayas.

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“Todos los trabajos vinculados con dichos espacios han sido avalados por especialistas del Consejo de Arqueología de la dependencia”, explicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alguien tendrá que pagar por el daño al patrimonio arqueológico durante la construcción del Parque de la Memoria Balan Tun, obra derivada del por sí ya polémico Tren Maya.

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