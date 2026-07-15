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Elsa Aguirre y María Félix: qué hubo detrás del mito sobre una de las rivalidades más comentadas del Cine de Oro

La prensa de la época solía enfrentar a las grandes figuras femeninas del espectáculo

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Elsa Aguirre y María Félix
Elsa Aguirre y María Félix y su presunta rivalidad (Instagram: @elsa.aguirre.official)

Durante décadas, la supuesta rivalidad entre Elsa Aguirre y María Félix, dos de las máximas figuras de la Época de Oro del cine mexicano, alimentó rumores, publicaciones y especulaciones dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, la propia Elsa Aguirre declaró lo que realmente había pasado entre las dos actrices.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió en agosto de 2024, una reflexión en la que dejó claro que nunca existió una enemistad con la legendaria “Doña” María Félix, sino todo lo contrario: una relación marcada por el respeto y la admiración mutua.

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“Solo fuimos 2 mujeres que amamos lo que hacíamos; en cada película dejamos un poco de nuestro corazón. Nos encontramos un par de ocasiones y siempre nos saludamos con mucho respeto, admiración y emoción”, escribió Elsa Aguirre.

Su publicación no pasó desapercibida, donde miles de usuarios celebraron que una de las últimas grandes estrellas vivas de la Época de Oro compartiera su versión sobre una historia que durante años fue motivo de debate.

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Un mito que acompañó al cine mexicano

Elsa Aguirre y María Félix
Elsa Aguirre y María Félix coincidieron varias veces en público y se trataron con respeto (Instagram: @elsa.aguirre.official)

Las comparaciones entre Elsa Aguirre y María Félix surgieron debido a que ambas destacaron por su extraordinaria belleza, elegancia y presencia en la pantalla grande.

Mientras María Félix construyó una imagen de mujer fuerte, desafiante y de personalidad dominante, Elsa Aguirre conquistó al público con su talento interpretativo, su carisma y una carrera que la convirtió en una de las actrices más importantes del cine nacional.

La prensa de la época solía enfrentar a las grandes figuras femeninas del espectáculo, una práctica común en aquellos años que alimentó versiones sobre presuntas rivalidades entre actrices.

Sin embargo, con el paso del tiempo, varios protagonistas de aquella generación han señalado que muchas de esas historias fueron exageradas o incluso inventadas para atraer lectores.

Elsa Aguirre recuerda con cariño a María Félix

Elsa Aguirre y María Félix cine de oro cine mexicano
Elsa Aguirre y María Félix divas del cine de oro cine mexicano (Instagram: elsa.aguirre.official)

En su publicación, Elsa Aguirre prefirió destacar aquello que realmente las unía: el amor por la actuación y el compromiso con cada personaje que interpretaron.

Su mensaje transmite una visión distinta de aquella generación de artistas, quienes dedicaron su vida al cine y ayudaron a construir una de las etapas más importantes de la cinematografía mexicana.

Para la actriz, cada película representó una entrega personal, motivo por el que aseguró que ambas dejaron parte de su corazón en cada producción en la que participaron.

Además, recordó que las pocas veces que coincidieron personalmente siempre existió un ambiente cordial.

El legado de dos íconos de la Época de Oro

(Instagram: elsa.aguirre.official)
Elsa Aguirre y María Félix cine de oro cine mexicano rivalidad (Instagram: elsa.aguirre.official)

Aunque nunca protagonizaron una rivalidad pública, Elsa Aguirre y María Félix quedaron inmortalizadas como dos referentes del cine mexicano.

En su momento, la periodista Mónica Garza tuvo la oportunidad de entrevistar a Aguirre y la cuestionó sobre si había una rivalidad por la constante comparación entre ellas.

“Pues sí, pero yo no hice caso, porque yo en mi vida pensé ni soñé parecerme a María, jamás“, respondió la actriz.

María Félix participó en películas emblemáticas como Doña Bárbara, Enamorada, La Cucaracha y Río Escondido, consolidándose como una figura internacional que trascendió generaciones.

Por su parte, Elsa Aguirre construyó una exitosa trayectoria con títulos como Ojos de juventud, Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí y Vainilla, bronce y morir, entre muchas otras producciones que marcaron la historia del séptimo arte en México.

Redes sociales aprobaron a ambas actrices

La publicación de Elsa Aguirre fue recibida con miles de comentarios positivos. Usuarios destacaron la elegancia con la que recordó a María Félix y agradecieron que aclarara una de las historias más repetidas sobre la Época de Oro del cine mexicano.

Para muchos seguidores, sus palabras confirman que la competencia que durante años se atribuyó a ambas actrices fue, en gran medida, una construcción mediática.

A más de dos décadas del fallecimiento de María Félix, la actriz reafirmó que lo que permanece no son los rumores, sino el talento, la pasión y las películas que ambas regalaron al público, consolidándose como dos leyendas que marcaron para siempre la historia del cine mexicano.

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