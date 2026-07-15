Elsa Aguirre y Jorge Negrete: la historia de amor que terminó porque él le mandaba demasiados libros

La actriz chihuahuense, quien falleció este miércoles a los 95 años, narró cómo el galán más codiciado de México conquistó a su familia entera, quiso llevarla al altar y perdió todo por intentar convertirla en lectora. (Facebook: Jorge Negrete Forever)

Elsa Aguirre murió este miércoles 15 de julio de 2026 a los 95 años, y con ella se fue una de las últimas divas vivas de la Época de Oro del cine mexicano. Pero entre todas las historias que construyeron su leyenda, una destaca por su mezcla de romanticismo y comedia involuntaria: la del noviazgo con Jorge Negrete, el hombre más codiciado de México en los años cuarenta, cuya relación terminó porque le mandaba demasiados libros.

Su nombre completo era Elsa Irma Aguirre Juárez. Nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, hija del militar Jesús Aguirre Castillo y de Emma Juárez. Tuvo cuatro hermanos: Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús.

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La familia vivió con buena posición económica hasta que los efectos de la Segunda Guerra Mundial golpearon al estado de Chihuahua. Cayeron en pobreza extrema y el padre los mandó a la Ciudad de México. Llegaron a un departamento cerca de Chapultepec, luego se mudaron a Mixcoac y después a Tacubaya, donde Elsa y sus hermanos pasaron la mayor parte de la infancia y la adolescencia.

(@ANDIMexico)

En 1945, una tía les avisó de un concurso de belleza que organizaba la productora CLASA Films Mundiales: el premio era aparecer en un papel secundario en El sexo fuerte. La madre llevó a Elsa, a Alma Rosa y a Hilda a participar. Hilda quedó en tercer lugar, Alma Rosa en segundo. Elsa, con 14 años, ganó el primero.

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Jorge Negrete le pidió permiso a la mamá para ser su novio, y quería casarse con ella

Elsa Aguirre vio a Jorge Negrete por primera vez cuando todavía iba al colegio. Él salía de visitar a alguien, bien arreglado, con anteojos. Todas las muchachas corrieron a pedirle autógrafo. Ella no. “¿Quién me iba a decir que con el tiempo yo iba a trabajar con él en una película de amor, dándonos besos?”, recordó en El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante.

Eso fue suficiente para que el Charro Cantor se fijara en ella. Años después, cuando filmaron juntos Lluvia roja en 1949, Negrete ya tenía 38 años y Elsa Aguirre tenía 19. La diferencia de 19 años no fue obstáculo: él habló con la mamá de Elsa, pidió permiso formal para ser su novio, y la señora dijo que sí.

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(Facebook/Cine Nostalgia)

“Con toda su forma que tenía me dijo: ‘¿me permites que yo sea tu novio?’”, recordó Aguirre en ese mismo programa. “Siempre me decía ‘pequeña’, con mucho cariño, cantándome al oído, me llevó serenata”.

Lo que Aguirre no anticipaba era el alcance de las ambiciones de Negrete. “Claro que sí fuimos novios”, dijo en la entrevista... “quería casarse conmigo, claro”.

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El Charro Cantor no solo cortejaba a Elsa: también conquistó a su familia. Llegaba con flores en el carro para la mamá, y gracias a él, tanto Elsa como su hermana Alma Rosa entraron al sindicato de actores. “Por él entramos al sindicato también... entramos por él”, contó en esa entrevista.

Negrete era el único hombre con el que la mamá la dejaba salir sola. “Con tantos regalos que mandaba a la casa, yo creo que a mi mamá también la conquistó, porque incluso mi papá se puso celoso”, dijo Aguirre.

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El error que nadie esperaba del galán más temido de México

Jorge Negrete era secretario de la ANDA, galán de pantalla, intérprete de Juan Charrasqueado y hombre de presencia arrolladora. Pero tenía un defecto fatal para una joven de 19 años que solo quería enamorarse: era un lector empedernido, y quería que su novia también lo fuera.

(YouTube/Captura de pantalla)

Un día llegó con un libro. Le pidió a Elsa que lo leyera para que después lo pudieran comentar. Ella no lo leyó. Llegó otro libro. Tampoco. Luego otro más.

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“Luego me manda libros y yo no lo leía. Y yo, ahora qué voy a decirle, que no lo leí”, contó Aguirre a Gustavo Adolfo Infante. “¿Y por qué? Pues si yo quiero un novio, no quiero un profesor”.

La actriz nunca fue directa con él. Simplemente empezó a ignorarlo. Cuando Negrete llamaba por teléfono, ella le pedía a su mamá que le dijera que no podía atender. “Mamá, dile que no, yo no hablo mejor con...”, le decía, según relató en esa misma entrevista. El Charro Cantor insistió durante meses. No hubo caso.

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Finalmente Elsa Aguirre contó: “Al ratito, al ratito se casó con María, eh, María Félix”.

La canción que Jorge Negrete grabó por ella

(Foto: Twitter / @depelicula)

Hay un capítulo de esa historia que Aguirre conoció tiempo después. En 1948, antes del romance con Negrete, ella protagonizó Algo flota sobre el agua, donde interpretó a un personaje llamado Azalea. Su actuación inspiró al guionista Zacarías Gómez Urquiza y al músico Manuel Esperón a escribir una canción: Flor de azalea.

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Negrete, que ya tenía el ojo puesto en la joven actriz, se enteró de que el tema había sido escrito pensando en ella. Insistió en grabarlo. Lo hizo.

“El hombre cuando le inspira una mujer es capaz de atravesar montes y hacer lo que sea”, dijo Aguirre al recordar ese episodio. Ella misma cantó una versión distinta del tema dentro de la película: “Lo que yo canto ahí no es la letra que ahora canto. Yo tengo otra letra”, aclaró.

La última vez que vio a Jorge Negrete y le pidió perdón

Al poco tiempo de que Aguirre cortó con Negrete, el actor se enamoró de María Félix. Se casaron en 1952. Para Elsa, la noticia fue un alivio: significaba que él había superado el rechazo y había encontrado a alguien más.

(Foto: Twitter/@CanalOnceTV)

Lo que no sabía era que esa tranquilidad duraría poco. Negrete comenzó a ser hospitalizado con frecuencia a causa de una cirrosis hepática que arrastraba desde hacía años. Aguirre, que lo seguía desde lejos, empezó a reflexionar sobre cómo había terminado la relación.

Decidió buscarlo. Negrete aún estaba en México durante una de sus últimas hospitalizaciones. Ella fue a verlo. Cuando se encontraron, lo primero que hizo fue pedirle disculpas.

“Jorge, perdóname por...”, alcanzó a decir, según relató la actriz en el canal de YouTube La danza de la vida. Negrete la detuvo antes de que terminara la frase: “No te preocupes, Elsa”.

Era evidente que estaba muy mal. Aguirre supo en ese momento que era una despedida. Semanas después, Negrete viajó a Estados Unidos para cumplir un contrato. Mientras veía una pelea de box en Los Ángeles, California, se le reventó una várice en el esófago. Murió el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años.

La sombra de María Félix alcanzó a Aguirre años después, cuando estaba segura de protagonizar La cucaracha por estar casada con el cineasta José Bolaños, quien participaba en la producción. El papel terminó en manos de Dolores del Río. “Algo pasó ahí, sí, algo pasó”, dijo Aguirre en

“Lloré mucho, porque era una oportunidad para mí, para quitar ya de tajo todo aquello que se hablaba, que Elsa Aguirre, la María Félix del pueblo”.

Una mujer que sobrevivió a tres matrimonios y a todos sus galanes

El romance con Negrete fue solo el primero de una larga lista de pretendientes que Aguirre aceptó o rechazó con la misma franqueza que la caracterizó toda la vida. Pedro Infante le cantó Cien años en la pantalla durante Cuidado con el amor (1954), pero fuera de cámara la relación fue tensa: Aguirre lo abofeteó durante las filmaciones luego de que la besara sin su consentimiento.

Elsa Aguirre abofeteó a Pedro Infante. (Twitter/@cine_mexicano)

Infante, según ella contó en El minuto que cambió mi destino, solo atinó a decir: “Valió la pena”. Diego Rivera intentó convencerla de posar semidesnuda para pintarla. Ella rechazó la propuesta y la calificó de impúdica.

Se casó tres veces. El primero, Armando Rodríguez Morado, ejerció violencia física y psicológica contra ella; llegó a amenazarla con una pistola estando embarazada. Aguirre huyó con su familia, se divorció y crió sola a su único hijo, Hugo, quien murió en 2001 a los 30 años a causa de las heridas de un accidente automovilístico. El segundo matrimonio, con el cineasta Bolaños, duró poco. El tercero, con un maestro de yoga chileno, también terminó en divorcio.

En 1959, en pleno apogeo de su carrera y con apenas 29 años, Aguirre decidió retirarse para llevar una vida normal. Regresó en 1962 con la telenovela Las momias de Guanajuato y no paró hasta 2004, cuando Belinda fue su último trabajo. En 1968 se unió a la Gran Fraternidad Universal del gurú José Manuel Estrada Vázquez, adoptando el yoga, el budismo y el taoísmo como guías de vida.

Ariel de Oro, Reina Gay y un libro de memorias al final

Elsa Aquirre fallecimiento trayectoria novelas cine mexicano (Instagram: @elsa.aguirre.official)

En 2003 recibió el Ariel de Oro por trayectoria. En 2005 ganó el Premio ACPT y en 2009 las Lunas del Auditorio en la categoría Una vida en el escenario. En 2013 encabezó una marcha en Acapulco en favor de la diversidad sexual y fue coronada Reina Gay. “Estoy feliz, fue algo que me llegó sin buscarlo y no dudé en aceptar, porque hay que servir. Yo respeto a la vida, sin distinciones de raza, color, ni credo y sexo”, dijo en esa ocasión.

En 2021 publicó sus memorias dictadas: Elsa Aguirre La mujer que yo amé, escrito por Roberto Fiesco. En mayo de 2024 reapareció en Ventaneando para promocionarlo. En 2023, la ANDA le entregó una medalla conmemorativa por 75 años de actividad fílmica.

El 8 de enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum “conversó con la actriz” y la definió como “ejemplo de gran fortaleza”. Cuatro meses después el gobierno de Morelos le rindió homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria.

Elsa Aguirre tenía 95 años cuando murió, en Cuernavaca, Morelos, en la madrugada de este miércoles.