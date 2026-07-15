Así fue la última aparición pública de Elsa Aguirre, diva del cine de oro mexicano

CUERNAVACA, MORELOS, 11ABRIL2026.- Un emotivo homenaje a la gran actriz Elsa Aguirre se realizo esta tarde en el Teatro Ocampo. La icónica actriz de 95 años estuvo acompañada de la gobernadora Margarita González Saravia, la secretaria de Cultura Monserrat Orellana y el cineasta Francesco Taboada. Durante el homenaje se estreno la canción y videoclip De mis labios a tus ojos que la actriz escribió junto al compositor José Luis García. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

El 11 de abril de 2026, la actriz Elsa Aguirre, figura central de la Época de Oro del cine mexicano, protagonizó su última aparición pública durante un homenaje en el Teatro Ocampo en Morelos. El evento, realizado ante más de 2 mil 500 asistentes, reunió a funcionarios como la gobernadora Margarita González Saravia, la secretaria de Cultura Monserrat Orellana y el cineasta Francesco Taboada. La noche incluyó el estreno del videoclip y la canción “De mis labios a tus ojos”, escrita por Aguirre junto al compositor José Luis García.

El videoclip, presentado esa noche, formó parte del tributo y se sumó al reconocimiento de la carrera de la actriz. Aguirre expresó en el escenario: “Es un honor recibir este reconocimiento. Gracias por acompañarme en este momento tan significativo”.

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Este miércoles 15 de julio de 2026, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte de Aguirre a los 95 años, marcando el fin de una era en la industria cinematográfica de México.

CUERNAVACA, MORELOS, 11ABRIL2026.- Un emotivo homenaje a la gran actriz Elsa Aguirre se realizo esta tarde en el Teatro Ocampo. La icónica actriz de 95 años estuvo acompañada de la gobernadora Margarita González Saravia, la secretaria de Cultura Monserrat Orellana y el cineasta Francesco Taboada. Durante el homenaje se estreno la canción y videoclip De mis labios a tus ojos que la actriz escribió junto al compositor José Luis García. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Homenaje a Elsa Aguirre en el Teatro Ocampo

El homenaje a Elsa Aguirre en el Teatro Ocampo se preparó para reconocer más de ocho décadas de trabajo artístico. Durante la ceremonia, la actriz recibió un reconocimiento especial y una gran ovación del público.

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La cifra de asistencia en aquel momento evidenció el interés y el cariño del público hacia una de las grandes representantes de la Época de Oro del cine mexicano.

Encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2026

Meses antes del homenaje, en enero de 2026, Elsa Aguirre sostuvo un encuentro en Morelos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria compartió en redes sociales una fotografía junto a la actriz y describió ese momento como un reconocimiento a la trayectoria y fortaleza de Aguirre, a quien calificó como “ícono del cine de oro mexicano”. Este encuentro también sirvió para reiterar el lugar de Aguirre en la cultura nacional y la memoria colectiva.

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La presidenta Sheinbaum utilizó el espacio para resaltar la importancia de la actriz en la historia del cine nacional y subrayó su ejemplo de “gran fortaleza”. La publicación se viralizó rápidamente y generó mensajes de admiración tanto de figuras públicas como de seguidores del cine mexicano.

Así fue el encuentro entre la actriz y la mandataria en enero de 2026. (X/claudiashein)

Fallecimiento de Elsa Aguirre

La madrugada del miércoles 15 de julio de 2026, la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) confirmó la muerte de Elsa Aguirre a los 95 años. Hasta el cierre de esta edición, ni la familia de la actriz ni la Andi han hecho públicos detalles sobre las causas del fallecimiento. Aguirre era considerada una de las últimas divas vivas de la Época de Oro del cine nacional.

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La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre figuras del ámbito artístico y cultural. Los mensajes se centraron en el legado de Aguirre y en el valor de su contribución al cine mexicano. El deceso de Aguirre representa el cierre de un ciclo para quienes crecieron con su trabajo en pantalla y para las nuevas generaciones que se acercaron a su obra a través de homenajes y reconocimientos recientes.

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó este miércoles la muerte de la actriz a los 95 años. (@ANDIMexico)

La última aparición pública de Elsa Aguirre, en abril de 2026, se convirtió en una despedida colectiva. En ese homenaje, la actriz agradeció a quienes la acompañaron en su carrera y a quienes siguieron su trabajo desde las primeras películas hasta el reconocimiento final.

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La filmografía de Elsa Aguirre

La primera aparición de Elsa Aguirre en pantalla fue en 1945, en El sexo fuerte, bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel y junto a su hermana Alma Rosa Aguirre. De ahí arrancó una trayectoria de más de cuatro décadas que sumó cerca de 40 películas en géneros que van del drama al musical.

La dimensión de su carrera se mide también por los nombres con quienes compartió set. Jorge Negrete fue su coprotagonista en Lluvia roja (1950). Pedro Infante, en Cuidado con el amor (1954), película que incluyó una escena íntima que para su época resultó inusualmente audaz. Cantinflas la tuvo de pareja en Ama a tu prójimo (1958).

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Su filmografía guarda títulos que definen la Época de Oro: La estatua de carne (1951), Cuatro noches contigo (1952), Vainilla, bronce y morir (1957) y Pancho Villa y la Valentina (1958). En 1956 cruzó la frontera para aparecer en Giant, la producción de George Stevens con Rock Hudson y James Dean.

En 1958 se alejó del cine. Volvió siete años después con Solo de noche vienes (1965) y retomó el ritmo con Casa de mujeres (1966), al lado de Dolores del Río, y una serie de comedias junto a Mauricio Garcés. La telenovela Belinda, de TV Azteca en 2004, fue su despedida de las pantallas.

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