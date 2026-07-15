Hombres con Bienestar 2026: cuál es la edad para registrarse este año y recibir 3 mil pesos bimestrales

El programa Hombres Bienestar mantiene su enfoque para hombres de entre 60 y 64 años residentes en la Ciudad de México, quienes pueden recibir 3,000 pesos cada bimestre si cumplen con los requisitos de incorporación (X@GobCDMX)

El programa Hombres Bienestar mantiene su enfoque para hombres de entre 60 y 64 años residentes en la Ciudad de México, quienes pueden recibir 3,000 pesos cada bimestre si cumplen con los requisitos de incorporación. Las autoridades capitalinas, encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, proyectan que la cobertura llegue a 154,000 beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión planeada de 1,700 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), la dispersión del pago correspondiente al bimestre mayo-junio de este año se realizó entre el 1 y el 3 de julio en las tarjetas Toka entregadas a los participantes activos. Este esquema busca cubrir a la mayor parte de la población masculina en el rango de edad objetivo, pues actualmente uno de cada dos hombres de 60 a 64 años ya recibe el apoyo, detalló el secretario Pablo Yanes Rizo.

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Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

El rango de edad y los requisitos para 2026

El apoyo económico está dirigido únicamente a hombres que tengan cumplidos entre 60 y 64 años y que puedan acreditar residencia en cualquiera de las 16 alcaldías de la CDMX. Para inscribirse, es obligatorio presentar una identificación oficial con fotografía, puede ser credencial del INE, del IMSS, del ISSSTE, del INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir, y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Si la fecha de nacimiento no es visible en la identificación, también se requiere acta de nacimiento; la CURP solo se pide si no aparece en los documentos anteriores.

El proceso de inscripción no está abierto de manera permanente. Solo se habilita en periodos determinados por convocatoria, y el trámite es presencial en módulos de la SEBIEN. Una vez aceptado, los beneficiarios reciben la tarjeta Toka donde se realiza el depósito bimestral, sin intervención del Banco del Bienestar.

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Requisitos

Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla o licencia)

Comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses

Acta de nacimiento (solo si la fecha no es visible en la identificación)

CURP (en caso de que no aparezca en la identificación)

Solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada

La administración de Brugada Molina sumó este mes a 20,000 nuevos registros y mantiene la meta de llegar a 154,000 personas antes de que termine 2026. “Los recursos que ustedes van a recibir provienen de los impuestos de ustedes”, dijo la jefa de Gobierno durante la entrega de tarjetas el pasado 12 de julio.

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El programa Hombres con Bienestar va dirigido a hombres de 60 a 64 años (Captura de pantalla)

Cómo y cuándo se cobra el apoyo bimestral

El apoyo de 3,000 pesos se deposita de manera directa en la tarjeta Toka que recibe cada beneficiario al incorporarse al programa. Para saber si el depósito ya está disponible, los usuarios pueden consultar el saldo llamando al 55 1000 1000 y seleccionando la opción 2, descargar la aplicación de la institución bancaria o revisar los avisos oficiales en las redes sociales de la SEBIEN. No es necesario acudir físicamente a una oficina.

La secretaría publica los avisos de dispersión de pagos en sus canales oficiales de Facebook y a través de una lista de difusión de WhatsApp. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a estos canales para conocer el día exacto en que se liberan los fondos, ya que el calendario para el bimestre julio-agosto aún no se ha publicado.

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Cabe indicar que el monto de este apoyo es menor en comparación con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que a partir de los 65 años otorga 6,400 pesos bimestrales, también por medio de tarjeta bancaria, pero administrada por el Gobierno federal.

Es necesario tener en cuenta los documentos y requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Cobertura y proyección para el cierre de 2026

El programa Hombres Bienestar nació a finales de 2024 como una antesala a la pensión federal para adultos mayores. Según cifras de la administración local, al corte de este mes hay 110,000 beneficiarios activos en la CDMX, y se espera que la cifra siga en aumento conforme se abran nuevas convocatorias de registro.

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La jefa de Gobierno ha insistido en que la meta de cobertura universal es avanzar hasta que ningún hombre de 60 a 64 años quede fuera del esquema de protección social en la capital. Las incorporaciones y la entrega de tarjetas se realizan tanto en módulos fijos como en eventos masivos.

El financiamiento, de acuerdo con las autoridades, proviene de una gestión eficiente de los recursos públicos y de los impuestos de la ciudadanía. Los interesados en incorporarse deben estar atentos a los comunicados oficiales para conocer las próximas fechas de inscripción y entrega de apoyos, ya que no existe un registro abierto durante todo el año.

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