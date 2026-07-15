Llega Colombia a Chapultepec con un festival dedicado al país sudamericano: días, fechas y horarios

Complejo Cultural Los Pinos (Instagram)

El Festival Colombia 2026 llegará al Bosque de Chapultepec este sábado 18 de julio con música, gastronomía y danza del país sudamericano, con entrada gratuita para todo el público.

México y Colombia, además de compartir una relación histórica, han coincidido durante la última gesta mundial 2026 dónde la comunidad colombiana y mexicana se hermanaron en los festejos de ambas selecciones que clasificaron a octavos de final.

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El evento se realizará en el Centro Cultural Los Pinos, ubicado en Calzada del Rey S/N, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El horario será de las 10:00 a las 17:00 horas.

Por qué se celebra el Festival Colombia en Ciudad de México

México y Colombia, además de compartir una relación histórica, han coincidido durante la última gesta mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival conmemora la Independencia de Colombia, cuyo proceso se inició el 20 de julio de 1810, y busca fortalecer los lazos entre México y el país sudamericano.

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El embajador Carlos Fernando García explicó que el evento fue posible gracias a una gestión interinstitucional con autoridades mexicanas: “logramos articular un evento de gran envergadura que celebra el talento, el progreso social y los procesos de reconciliación nacional”.

Artistas y espectáculos confirmados

La programación incluye danza, cumbia, salsa y música electrónica. Estos son los actos confirmados:

Danza: Estampas Colombianas

Compañía artística: Circus Talent

Salsa colombiana: coreógrafos Alexis Rodríguez y Ana Belén

Ballet: Colombia en México

Cumbia colombiana: La Enguayabá

Música electrónica: María Balvina y María Judith Cortés

Cumbia colombiana: Julieth Castro, “La Baby de la Cumbia”

En la Casa Miguel Alemán se presentarán 15 espectáculos del área de Industrias Culturales.

Gastronomía y emprendimiento colombiano

Las Cocinas de Humo de Cencalli albergarán la feria “Sabores de Colombia”, con platillos como arepas, bandeja paisa, ajiaco santafereño, empanadas, tamal tolimense, patacones y pandebono, entre otros.

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En el Tejabán de Cencalli se instalará la Feria de Emprendimiento, con más de 40 proyectos impulsados por la diáspora colombiana en México.

Dos siglos de vínculo entre México y Colombia

A lo largo de dos siglos, los dos países han suscrito acuerdos en materia de cultura, educación, comercio, cooperación científica y extradición, entre otros. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Colombia fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de México, el 10 de octubre de 1821, apenas días después de consumada la gesta independentista mexicana. Ese mismo año, ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas.

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En 1823, Colombia también fue el primer país con el que México firmó un instrumento internacional: el “Tratado de Amistad, Liga y Confederación”. Ocho años después, en 1831, se formalizó el intercambio de representantes diplomáticos residentes en cada capital.

A lo largo de dos siglos, los dos países han suscrito acuerdos en materia de cultura, educación, comercio, cooperación científica y extradición, entre otros. En 2015 firmaron un Memorándum de Entendimiento para establecer una Relación Estratégica, con el Consejo de la Relación Estratégica (CRE) Colombia-México como principal mecanismo de diálogo bilateral.

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Ambas naciones son, además, miembros fundadores de la Alianza del Pacífico, junto con Chile y Perú. En 2022 conmemoraron 200 años de relaciones diplomáticas con actos en el Teatro Colón de Bogotá, donde la entonces vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez calificó el vínculo como “de alto nivel, respetuosa, natural y fluida”.

El embajador Carlos Fernando García explicó que el evento fue posible gracias a una gestión interinstitucional con autoridades mexicanas: “logramos articular un evento de gran envergadura que celebra el talento, el progreso social y los procesos de reconciliación nacional”. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Cómo llegar al Centro Cultural Los Pinos

Para asistir en transporte público, se puede tomar la Línea 7 del Metro o la Línea 3 del Cablebús y bajar en la estación Constituyentes.

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Desde ahí, el acceso al recinto es a pie por la calle Molino del Rey, a unos minutos de la estación.

Lo que viene: el Circuito Cervantino en octubre

El Complejo Cultural Los Pinos será una de las cinco sedes del Circuito Cervantino 2026, que se extenderá del 1 al 30 de octubre en la Ciudad de México.

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El recinto acogerá presentaciones en sus áreas verdes y helipuerto con acceso libre, sin necesidad de boleto previo. Las otras sedes confirmadas son el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Helénico, el Centro Nacional de las Artes (CENART) y el Teatro Julio Castillo.

El 9 de octubre están confirmados Samoyedo y el Cuarteto de Mario Nandayapa en los espacios exteriores del antiguo complejo presidencial.

La programación abarca música clásica y contemporánea, danza tradicional, danza moderna, teatro y ópera. Para las funciones en recintos cerrados se requiere boleto, disponible en Ticketmaster y taquillas oficiales de cada sede.

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