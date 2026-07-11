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Batean a Reginaldo Sandoval: el Partido del Trabajo en Chihuahua respaldará a Cruz Pérez Cuéllar como candidato a la gubernatura

Previo al inicio de las encuestas que determinarán a las y los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de manera interna, ya comienzan las fracturas

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Batean a Reginaldo Sandoval: el Partido del Trabajo en Chihuahua respaldará a Cruz Pérez Cuéllar como candidato a la gubernatura. (Foto: redes sociales)
Batean a Reginaldo Sandoval: el Partido del Trabajo en Chihuahua respaldará a Cruz Pérez Cuéllar como candidato a la gubernatura. (Foto: redes sociales)

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya comienzan a mostrar fracturas internas rumbo a las elecciones de 2027, pese a haber establecido lineamientos para evitar peleas durante el proceso que llevará a la elección las y los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes se convertirán en candidatos a gubernatura el próximo año.

PT en Chihuahua se desmarca de Reginaldo Sandoval

Luego de que el diputado Reginaldo Sandoval asegurara que los petistas a nivel nacional apoyarían las aspiraciones de Andrea Chávez para representarlos en la candidatura al gobierno de Chihuahua, a nivel local no se tiene la misma perspectiva, por lo que esta tarde, la versión del coordinador en San Lázaro fue descartada.

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Este 10 de julio, América Aguilar Gil, diputada del Congreso de Chihuahua, aseguró en entrevista para medios de comunicación que la última decisión será tomada por los militantes a nivel local, dejando en evidencia que el partido aliado del oficialismo también está dividido internamente:

“Ya se dará en su momento, pero sin duda ahorita la mayoría de nosotros ya hemos puesto sobre la mesa y hemos gritado además nuestro apoyo hacia Cruz Pérez Cuellar”.

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Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)
Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

Lilia Aguilar intentó apagar la polémica

Aunque el día de ayer, la petista Lilia Aguilar Gil quiso echar “agua al incendio” que provocó la declaración de Arturo Escobar, coordinador nacional del Verde, quien condicionó la alianza oficialista en Chihuahua solo si la candidatura la encabeza Cruz Pérez Cuellar, ahora parece que su partido es quien muestra las fisuras.

Cabe destacar que, según Morena y sus aliados, los posicionamientos no deberían generar disputa entre las y los aspirantes, pues esta acción podría derivar en la cancelación del registro, lo que significaría un descarte total.

Así reaccionó Andrea Chávez a las declaraciones del Verde

Andrea Chávez no tardó en responder ante el respaldo que el partido Verde le dio a Cruz Pérez Cuéllar para encabezar la alianza por la gubernatura de Chihuahua, la senadora con licencia de Morena reaccionó con ironía: “Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”. La declaración llegó un día después de que el coordinador electoral del Verde, Arturo Escobar, respaldará al alcalde con licencia en medios de comunicación de corte nacional.

En un comunicado, Chávez Treviño subrayó su trayectoria dentro del partido guinda y lanzó una indirecta al pasado panista de su rival: “Mi convicción política siempre ha estado en Morena, el movimiento que me vio nacer y en el que he construido toda mi trayectoria pública”. La senadora también recordó que se ha desempeñado como dirigente y vocera al interior de Morena, y reafirmó su lealtad al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, comentó Andrea Chávez.
“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, comentó Andrea Chávez.

Sobre la posibilidad de que la coalición Morena-PVEM-PT se fracture en Chihuahua, Chávez Treviño se mostró serena. Dijo confiar en los procesos internos del movimiento y anunció que continuará recorriendo el estado en precampaña -aunque las campañas oficiales no arrancan sino hasta septiembre-, priorizando, según sus palabras, “las definiciones de la gente” por encima de las disputas partidistas.

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