Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 14 de julio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se mantiene estable en 19,96 pesos mexicanos, sin variación porcentual respecto al cierre anterior, que también fue de 19,96 pesos; las cotizaciones indican un -0% en comparación con la sesión previa. Dow Jones.
En la última semana, el euro mostró un descenso de -0,11%, mientras que en términos interanuales, ha experimentado una caída del 7,6%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día. La volatilidad actual del 5,53% se mantiene ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,58%, sugiriendo cierta estabilidad en el mercado cambiario.
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