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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 14 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el cambio del euro se mantiene estable en 19,96 pesos mexicanos, sin variación porcentual respecto al cierre anterior, que también fue de 19,96 pesos; las cotizaciones indican un -0% en comparación con la sesión previa. Dow Jones.

En la última semana, el euro mostró un descenso de -0,11%, mientras que en términos interanuales, ha experimentado una caída del 7,6%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día. La volatilidad actual del 5,53% se mantiene ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,58%, sugiriendo cierta estabilidad en el mercado cambiario.

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