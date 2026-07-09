México

México prevé que El Niño se intensifique a finales de 2026: gobierno alista plan ante posibles afectaciones

Autoridades meteorológicas y de protección civil detallaron que la vigilancia y los planes preventivos ya están en marcha ante los impactos en lluvias, ciclones y temperaturas extremas

Guardar
Google icon
Imagen MCY4GDOCEZGBFG7CWTBQBQUDCA

México anticipa que el fenómeno El Niño se fortalecerá a finales de 2026 y se extenderá hasta la primavera de 2027, con la probabilidad de generar lluvias irregulares, mayor actividad ciclónica y un aumento de temperaturas extremas. El gobierno federal ya ejecuta un plan nacional de monitoreo y prevención ante posibles afectaciones en distintas regiones del país.

Las autoridades meteorológicas advierten que El Niño 2026-2027 tendrá una probabilidad de instalación de entre 97% y 100% en los próximos meses, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil instruye la activación de refugios, mapas de riesgos y sistemas de alerta temprana en estados costeros y zonas vulnerables.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil presentaron este jueves 9 de julio en la conferencia matutina el panorama de riesgos y las acciones a seguir para mitigar los efectos de El Niño. El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que este evento climático es cíclico y se caracteriza por el calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, fenómeno que ocurre cada dos a siete años y que provoca alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura en el país.

El Niño de 2026-2027: pronóstico de intensidad y riesgos para México

De acuerdo con Vázquez Romaña, la región monitoreada muestra desde hace dos meses un calentamiento sostenido en la zona conocida como Niño 3.4, alcanzando los 29.2 grados Celsius en la superficie marina, apenas 0.2 grados por debajo del máximo histórico registrado en noviembre de 2015. El especialista del Servicio Meteorológico Nacional advierte: “Ya cruzamos la línea donde se establece El Niño y las proyecciones son de que sí pudiéramos llegar justo a rebasar la línea del Niño muy fuerte o al menos estar muy cercano”.

PUBLICIDAD

Las proyecciones señalan que el pico de intensidad de El Niño coincidirá con el cierre de 2026, durante la temporada de lluvias y el invierno, para después disiparse gradualmente en la primavera de 2027. Según el pronóstico, la probabilidad de un evento de Niño muy fuerte para el trimestre noviembre, diciembre y enero es de 63%.

Entre los principales efectos previstos está el aumento en la formación de ciclones tropicales en el Pacífico, con un rango estimado de 18 a 21 sistemas para este año. Esta cifra supera el promedio de temporadas anteriores. Vázquez Romaña señala que “no todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen”.

El impacto de El Niño no será uniforme. De mayo a octubre, se prevén lluvias por debajo del promedio en el centro y sureste, aunque no se descarta actividad puntual, mientras que en el norte del país, especialmente durante el invierno, aumentarán los frentes fríos y los episodios de lluvias intensas. Para la primavera de 2027, el pronóstico incluye más ondas de calor y riesgo de incendios forestales y problemas en la calidad del aire en zonas urbanas.

Gobierno activa plan de prevención, monitoreo y alertamiento ante El Niño

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que por instrucción de la presidencia se han intensificado las reuniones de coordinación con dependencias federales y estatales, con énfasis en los estados costeros y municipios con alto riesgo de inundación o deslaves. “Estamos instalando estos puestos de comando que encabezan los señores gobernadores y gobernadoras”, detalló Velázquez Alzúa en la conferencia.

Protección Civil mantiene comunicación directa y diaria con el SMN y actualiza en tiempo real los mapas de riesgos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua. Este trabajo incluye la supervisión de presas, cuerpos de agua y zonas susceptibles de afectación. La funcionaria destacó que actualmente hay once puestos de comando instalados de los diecisiete contemplados en entidades costeras y que la próxima semana concluirán la cobertura nacional.

Como parte de la estrategia, el gobierno federal afina el sistema de alertamiento temprano por telefonía celular para huracanes, lo que coloca a México entre los pocos países del continente americano con esta tecnología. Este mecanismo permitirá informar de manera masiva y oportuna a la población en caso de riesgos mayores.

Velázquez Alzúa subrayó que el Plan DN-III de la Defensa, el Plan Marina y las misiones de enlace de Protección Civil federal están activos en todo el país, con la capacidad de desplegar auxilio inmediato en caso de emergencia. También destacó la importancia del involucramiento comunitario y la difusión de información preventiva, como la limpieza de calles y el monitoreo de refugios temporales.

Durante julio y agosto se espera una disminución de lluvias especialmente en el noreste, mientras que para septiembre y octubre el pronóstico es de precipitaciones en rangos normales o superiores en regiones del noroeste. El monitoreo se mantendrá durante toda la temporada de lluvias y ciclones, y las autoridades llaman a la población a seguir los avisos oficiales y participar en las acciones preventivas.

Temas Relacionados

El NiñoProtección CivilLa MañaneraClimamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum responde a críticas por atender caso “El Mayo” Zambada: “Me ocupo de todo lo que corresponde”

La mandataria aseguró que su interés es defender la soberanía nacional

Sheinbaum responde a críticas por atender caso “El Mayo” Zambada: “Me ocupo de todo lo que corresponde”

Cruz Azul se podría quedar sin estadio otra vez: reportan diferencias con los administradores del Estadio Azteca

La directiva celeste se mantiene a la expectativa ante la posibilidad de modificaciones contractuales para el uso del Estadio Banorte

Cruz Azul se podría quedar sin estadio otra vez: reportan diferencias con los administradores del Estadio Azteca

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 9 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 9 de julio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de julio? Retrasos en la L2 MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de julio? Retrasos en la L2 MB

América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026

Las Águilas trabajan en fortalecer su plantilla para iniciar una nueva etapa bajo el mando del técnico uruguayo

América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

Asesinan a menor que se resistió a un asalto en Guadalupe, Nuevo León: vecinos exigen más seguridad

Condenan a mexicano a 27 años de prisión por traficar más de una tonelada de metanfetamina oculta en lechugas a EEUU

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Golpe al huachicol: hombre recibe 8 años de cárcel por transportar más de 12 mil litros de combustible ilegal en Coahuila

ENTRETENIMIENTO

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

DEPORTES

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Cruz Azul se podría quedar sin estadio otra vez: reportan diferencias con los administradores del Estadio Azteca

América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026

¿Y sí, sí? México va por la revancha tras la eliminación en el Mundial 2026 con varios torneos clave aún por disputarse este año

La contundente advertencia de Guillermo Almada con América: “Hay que salir campeón. No hay otra”