México prevé que El Niño se intensifique a finales de 2026: gobierno alista plan ante posibles afectaciones

México anticipa que el fenómeno El Niño se fortalecerá a finales de 2026 y se extenderá hasta la primavera de 2027, con la probabilidad de generar lluvias irregulares, mayor actividad ciclónica y un aumento de temperaturas extremas. El gobierno federal ya ejecuta un plan nacional de monitoreo y prevención ante posibles afectaciones en distintas regiones del país.

Las autoridades meteorológicas advierten que El Niño 2026-2027 tendrá una probabilidad de instalación de entre 97% y 100% en los próximos meses, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil instruye la activación de refugios, mapas de riesgos y sistemas de alerta temprana en estados costeros y zonas vulnerables.

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El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil presentaron este jueves 9 de julio en la conferencia matutina el panorama de riesgos y las acciones a seguir para mitigar los efectos de El Niño. El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que este evento climático es cíclico y se caracteriza por el calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, fenómeno que ocurre cada dos a siete años y que provoca alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura en el país.

El Niño de 2026-2027: pronóstico de intensidad y riesgos para México

De acuerdo con Vázquez Romaña, la región monitoreada muestra desde hace dos meses un calentamiento sostenido en la zona conocida como Niño 3.4, alcanzando los 29.2 grados Celsius en la superficie marina, apenas 0.2 grados por debajo del máximo histórico registrado en noviembre de 2015. El especialista del Servicio Meteorológico Nacional advierte: “Ya cruzamos la línea donde se establece El Niño y las proyecciones son de que sí pudiéramos llegar justo a rebasar la línea del Niño muy fuerte o al menos estar muy cercano”.

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Las proyecciones señalan que el pico de intensidad de El Niño coincidirá con el cierre de 2026, durante la temporada de lluvias y el invierno, para después disiparse gradualmente en la primavera de 2027. Según el pronóstico, la probabilidad de un evento de Niño muy fuerte para el trimestre noviembre, diciembre y enero es de 63%.

Entre los principales efectos previstos está el aumento en la formación de ciclones tropicales en el Pacífico, con un rango estimado de 18 a 21 sistemas para este año. Esta cifra supera el promedio de temporadas anteriores. Vázquez Romaña señala que “no todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen”.

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El impacto de El Niño no será uniforme. De mayo a octubre, se prevén lluvias por debajo del promedio en el centro y sureste, aunque no se descarta actividad puntual, mientras que en el norte del país, especialmente durante el invierno, aumentarán los frentes fríos y los episodios de lluvias intensas. Para la primavera de 2027, el pronóstico incluye más ondas de calor y riesgo de incendios forestales y problemas en la calidad del aire en zonas urbanas.

Gobierno activa plan de prevención, monitoreo y alertamiento ante El Niño

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que por instrucción de la presidencia se han intensificado las reuniones de coordinación con dependencias federales y estatales, con énfasis en los estados costeros y municipios con alto riesgo de inundación o deslaves. “Estamos instalando estos puestos de comando que encabezan los señores gobernadores y gobernadoras”, detalló Velázquez Alzúa en la conferencia.

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Protección Civil mantiene comunicación directa y diaria con el SMN y actualiza en tiempo real los mapas de riesgos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua. Este trabajo incluye la supervisión de presas, cuerpos de agua y zonas susceptibles de afectación. La funcionaria destacó que actualmente hay once puestos de comando instalados de los diecisiete contemplados en entidades costeras y que la próxima semana concluirán la cobertura nacional.

Como parte de la estrategia, el gobierno federal afina el sistema de alertamiento temprano por telefonía celular para huracanes, lo que coloca a México entre los pocos países del continente americano con esta tecnología. Este mecanismo permitirá informar de manera masiva y oportuna a la población en caso de riesgos mayores.

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Velázquez Alzúa subrayó que el Plan DN-III de la Defensa, el Plan Marina y las misiones de enlace de Protección Civil federal están activos en todo el país, con la capacidad de desplegar auxilio inmediato en caso de emergencia. También destacó la importancia del involucramiento comunitario y la difusión de información preventiva, como la limpieza de calles y el monitoreo de refugios temporales.

Durante julio y agosto se espera una disminución de lluvias especialmente en el noreste, mientras que para septiembre y octubre el pronóstico es de precipitaciones en rangos normales o superiores en regiones del noroeste. El monitoreo se mantendrá durante toda la temporada de lluvias y ciclones, y las autoridades llaman a la población a seguir los avisos oficiales y participar en las acciones preventivas.

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