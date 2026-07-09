México

Colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Las manifestantes acusaron a la Secretaría de Gobernación de incumplir una reunión previamente acordada; tras la protesta, la Guardia Nacional utilizó extintores y mangueras para dispersar al contingente

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(Crédito: X | @OVIALCDMX)
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Colectivos de personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales protagonizaron este jueves una jornada de protestas en la Ciudad de México luego de denunciar que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, incumplió una reunión previamente acordada para atender sus demandas.

La movilización comenzó frente a las instalaciones de la dependencia en Bucareli, donde se registraron enfrentamientos con elementos de la Guardia Nacional, y posteriormente —alrededor de mediodía— se trasladó a Paseo de la Reforma con bloqueos a la circulación.

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Durante la manifestación frente a la Segob, algunas participantes arrojaron bolsas de basura y prendieron fuego a prendas de vestir en el acceso principal de la dependencia. En respuesta, elementos de la Guardia Nacional utilizaron extintores y posteriormente una manguera para dispersar al contingente.

Tras el operativo, un grupo de manifestantes avanzó hacia Paseo de la Reforma con la intención de bloquear la circulación a la altura de Insurgentes y Bucareli. Durante el recorrido lanzaron consignas como: “Rosa Icela decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, en referencia a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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Protesta se enmarca en la exigencia de una Ley Integral Trans

La movilización ocurrió un día después de que colectivos trans se manifestaran frente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para exigir que el partido impulse la aprobación de la Ley Integral Trans, iniciativa que, según denunciaron, permanece congelada pese a que esa fuerza política cuenta con mayoría en el Congreso.

Las organizaciones mantienen un plantón indefinido en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación desde el pasado 18 de junio. De acuerdo con los colectivos, la protesta comenzó para exigir una reunión directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la instalación de una mesa de trabajo que permita avanzar en una legislación integral para las personas trans.

El movimiento tiene como antecedente la Recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que plantea al Gobierno federal impulsar la promulgación de una Ley Integral Trans. Mientras la Segob sostiene que ya dio cumplimiento a esa recomendación, las organizaciones aseguran que no existen avances legislativos ni compromisos concretos para atender sus demandas.

Los colectivos también recordaron que, a finales de junio, el plantón fue desalojado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes utilizaron polvo químico de extintores para retirar a las manifestantes de un espacio dentro de las instalaciones de Gobernación. Pese a ello, organizaciones como Justicia Histórica y Lleca permanecen en Bucareli y advirtieron que continuarán con bloqueos, plantones y otras acciones de presión hasta obtener compromisos formales tanto del Gobierno federal como de Morena para avanzar en la aprobación de la Ley Integral Trans.

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