Así han avanzado las negociaciones de la SEP y el ISSSTE con la CNTE y el SNTE tras la presión del magisterio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que junio se viera marcado por una serie de protestas del magisterio en el marco del Mundial 2026, las mesas de negociaciones entre los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y representantes del gobierno federal progresaron y llevaron al cese del plantón colocado en calles del Zócalo de la Ciudad de México.

Por otro lado, luego de que se diera a conocer que parte de los acuerdos entre la disidencia magisterial y la Secretaría de Educación Pública (SEP) contemplaban la entrega de recursos públicos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le recordó al gobierno los pendientes que tienen con esta fracción magisterial, los cuales ascienden 2 mil millones de pesos.

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Ante la presión ejercida por las dos organizaciones magisteriales, el gobierno federal ha mantenido distintas reuniones donde ha dejado ver lo que las dependencias involucradas califican como “avances”.

Extinción de la USICAMM es “casi” un hecho

La propuesta de Mario Delgado, titular de la SEP, incluyó la ruta para extinguir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), lo que se ha traducido en múltiples reuniones con distintas secciones de la CNTE, donde se han llevado a cabo distintos acuerdos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 19JUNIO2026.- En conferencia de prensa la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el termino del paro nacional que duró 20 días y mantuvo bloqueada diferentes calles del Centro Histórico. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En las mesas de diálogo con la disidencia magisterial, se encuentran presentes las o los gobernadores del estado correspondiente, el titular de educación de la entidad y funcionarios del gobierno federal.

Por ejemplo, con la Sección 22 de Oaxaca se acordó la entrega de 800 millones de pesos como parte de una partida extraordinaria que será para “atender las necesidades educativas”.

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Líderes de la CNTE señalaron que en las mesas de diálogo tripartitas se abordaron en su momento 14 temas y llegaron a 19 acuerdos, mismos que repercutirán en las secciones 9, 10, 11 y 60.

Por su parte, el secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas, sostuvo una reunión con Mario Delgado, donde se reiteró la necesidad de un nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros que sustituya definitivamente a la USICAMM.

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El titular de la SEP destacó que el gobierno federal busca mantener la ruta planteada para que la iniciativa sea presentada en el siguiente periodo legislativo en el Congreso de la Unión:

“Queremos un reconocimiento genuino donde realmente haya un sistema de carrera magisterial como el que nos quitó la mal llamada reforma educativa, queremos inversiones sostenidas en educación, programas nacionales de formación y actualización docente, que de veras se nos garantice la seguridad social, que siga ese diálogo respetuoso y el compromiso de alcanzar un salario digno”.

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El SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y recuerda al Gobierno Federal adeudo de 2 mil mdp. (Foto: SNTE)

Entre las demandas vigentes del Sindicato se encuentran:

Que las negociaciones sean con dirigencias electas por voto libre, directo y secreto, para fortalecer la interlocución y dar respuesta a las demandas del magisterio.

Presupuesto suficiente, pagos retroactivos, basificaciones y reinstalación de trabajadores con resoluciones judiciales pendientes.

Solicitan intervención de la SEP ante gobiernos estatales que no cumplen acuerdos federales y piden mesas de trabajo para atender problemáticas específicas en Tabasco, Nayarit, Michoacán y Oaxaca.

El otro pendiente, la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Una de las principales demandas de la CNTE se centra en la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, ofreció la posibilidad de crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

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El ofrecimiento de Batres se dio tras aceptar que la abrogración de la Ley solicitada no será posible, por lo que reconoció que la eliminación requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB.

Mientras tanto, el SNTE se reunió con el director del ISSSTE e integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, donde externaron las principales necesidades de los trabajadores de la educación, respecto a seguridad social y atención médica.

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Titulares del ISSSTE, Segob y SEP reiteran el llamado al diálogo por manifestaciones de la CNTE.

Entre los avances que se dieron a conocer se encuentra la asignación de espacios del Sindicato para la implementación del programa nacional que habilitará 500 nuevos consultorios del ISSSTE en edificios públicos.

Además, acordaron el establecimiento de un calendario de reuniones con la finalidad de revisar el plan de salud del ISSSTE e incorporar los requerimientos específicos de los trabajadores de la educación.

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Las demandas del SNTE en materia de salud se enfocan en lo siguiente:

Se reporta insuficiencia de consultorios, falta de médicos generales y especialistas, y saturación hospitalaria.

Persisten largos tiempos de espera para consultas y cirugías, así como desabasto de medicamentos y material de laboratorio.

Se señala la falta de traslados oportunos y la necesidad de ampliar y equipar clínicas y hospitales.

Los rezagos en el sistema de salud se acumulan desde hace años y requieren solución inmediata.