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Calendario de pagos Pensión Bienestar julio-agosto: estas son las letras que recibirán su pago esta semana

El programa busca combatir la pobreza y la exclusión social, garantizando un ingreso básico para los sectores más vulnerables de la población

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Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores continúa con el periodo de depósitos correspondientes al mes de julio-agosto y de acuerdo con el calendario oficial de pagos del 13 al 17 de julio es la segunda semana de entrega de los apoyos, la cual continuará durante todo el mes.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México dirigido principalmente a personas adultas mayores y su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de estos grupos.

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Este programa está a cargo de la Secretaría de Bienestar y forma parte de la política social del gobierno federal. El monto y las reglas de operación pueden variar cada año, pero el esquema básico consiste en entregar de manera directa un pago cada dos meses a los beneficiarios registrados.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo está dirigido a mexicanos de 65 años o más a quienes se les otorga una ayuda de 6 mil 400 que se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar

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El programa busca combatir la pobreza y la exclusión social, garantizando un ingreso básico para los sectores más vulnerables de la población.

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se entregan de forma bimestral (Fotografía Cortesía)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se entregan de forma bimestral (Fotografía Cortesía)

Los depósitos se reparten del 13 al 17 de julio según la inicial del apellido

Para estar atento sobre si ya estas próximo recibir tu pago, te comentamos que de acuerdo con el calendario oficial las personas que recibirán depósito la semana del lunes 13 al viernes 17 de julio son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras G, H, I, J, K, L y M.

De acuerdo con el calendario oficial la repartición de pagos por día queda de la siguiente manera:

  • Lunes 13 de julio: letra G
  • Martes 14 de julio: letra G
  • Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K
  • Jueves 16 de julio: letra L
  • Viernes 17 de julio: letra M

Cabe mencionar que en el caso de la letra M las personas con este apellido deben estar tranquilas si su pago no cae el viernes ya que esta letra recibirá su deposito entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio.

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Cómo saber si ya me depositaron mi Pensión del Bienestar

Para saber si ya te depositaron tu Pensión del Bienestar, puedes seguir estos pasos:

1. Consultar tu saldo en el Banco del Bienestar

  • Cajeros automáticos: Acude a cualquier cajero del Banco del Bienestar y consulta tu saldo con tu tarjeta.
  • App Banco del Bienestar: Descarga la aplicación móvil del Banco del Bienestar, regístrate y revisa los movimientos y saldo de tu cuenta.
  • Línea telefónica: Marca al número 800 900 2000, selecciona la opción para consultar saldo e ingresa los datos de tu tarjeta.

2. Revisar mensajes oficiales

  • La Secretaría de Bienestar suele informar las fechas de depósito mediante mensajes de texto, llamadas o por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales. Puedes revisar sus comunicados en https://www.gob.mx/bienestar.

3. Acudir a las mesas de atención

  • Si recibes el pago en efectivo o tienes problemas con tu tarjeta, puedes acudir al módulo de Bienestar más cercano para preguntar si ya está disponible tu apoyo.

4. Revisar tu recibo bancario

  • Si tienes acceso a banca en línea, puedes consultar los movimientos de tu cuenta para verificar si se realizó el depósito.

Consejos:

  • No compartas tu NIP ni datos personales con nadie.
  • Si tienes dudas o problemas con tu tarjeta, acude directamente al Banco del Bienestar o al módulo de la Secretaría de Bienestar.
Infografía con una persona mayor, un cajero automático, un banco, teléfonos, computadora, megáfono e iconos sobre cómo verificar el depósito de la Pensión del Bienestar.
Una infografía muestra los pasos que los beneficiarios pueden seguir para consultar el estado de su depósito de la Pensión del Bienestar en México, incluyendo canales bancarios y oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de pagos para las Pensión del Bienestar de julio 2026

La programación de depósitos para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

  • Lunes 6 de julio: letra A
  • Martes 7 de julio: letra B
  • Miércoles 8 de julio: letra C
  • Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)
  • Viernes 10 de julio: letras D, E y F
  • Lunes 13 de julio: letra G
  • Martes 14 de julio: letra G
  • Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K
  • Jueves 16 de julio: letra L
  • Viernes 17 de julio: letra M
  • Lunes 20 de julio: letra M
  • Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O
  • Miércoles 22 de julio: letras P y Q
  • Jueves 23 de julio: letra R
  • Viernes 24 de julio: letra R
  • Lunes 27 de julio: letra S
  • Martes 28 de julio: letras T, U y V
  • Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z

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