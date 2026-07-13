Alcaldesa de Morena se hace viral por insultar a Trump y alertar sobre invasión de EEUU a México

Una grabación difundida en plataformas digitales muestra a Astrid Ortega Vázquez, de Morena, durante un acto sobre soberanía nacional, donde lanza el calificativo y provoca reacciones divididas entre internautas.

La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Astrid Ortega Vázquez, se volvió tendencia en redes sociales luego de que un video la captara llamando “el asno de Trump” al presidente de Estados Unidos, durante una asamblea pública enfocada en la defensa de la soberanía nacional.

“Riesgo superreal” de invasión militar

En las imágenes, que circulan ampliamente en plataformas digitales, la funcionaria de Morena afirma que existe un peligro inminente para el país:

“Riesgo superreal, superreal de que Estados Unidos invada México militarmente.”

Una segunda voz en el video responde que “nunca ha sido tan real como hoy”, a lo que Ortega Vázquez coincide, reforzando el mensaje de alerta ante los asistentes al evento.

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En un video que se vuelve tendencia, la funcionaria de Cadereyta de Montes sostiene ante asistentes que el peligro sería inminente y coincide con otra voz que afirma que nunca había sido tan real como hoy

El señalamiento directo a Trump

La alcaldesa vinculó este supuesto riesgo con la percepción que, según ella, tiene el mandatario estadounidense sobre el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México.

De acuerdo con Ortega Vázquez, que el país sea gobernado por una mujer representa:

Un logro histórico para las mujeres y la sociedad mexicana de izquierda.

Una señal que, en la lógica de Trump, se traduce en “debilidad”.

La funcionaria fue enfática al utilizar el término despectivo hacia el presidente estadounidense, lo que detonó la viralización del clip y generó reacciones divididas entre usuarios de redes sociales.

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Un discurso que no surge en el vacío

Aunque las declaraciones de la alcaldesa fueron señaladas por su tono, ocurren en un contexto donde la presión de Washington sobre México se ha intensificado de forma sostenida durante 2026. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos menciona a México más de treinta veces en un documento de 195 páginas, describiendo la frontera compartida como “el principal corredor” para las drogas ilícitas.

Analistas han identificado esta postura como parte de la denominada “Doctrina Trump”, descrita como una variante del siglo XXI de la Doctrina Monroe que busca bloquear la influencia china en la región y alinear al continente con los intereses de Estados Unidos. En ese marco regional, la captura de Maduro y la presión sobre Venezuela, junto con las amenazas contra Cuba, forman parte de la misma lógica de control hemisférico, lo que ha alimentado narrativas sobre un mayor intervencionismo estadounidense hacia gobiernos de izquierda en América Latina.

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Cooperación forzada bajo amenaza de aranceles

Frente a esta presión, el gobierno de Sheinbaum ha combinado cooperación acotada con un discurso de defensa de la soberanía, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras y transfiriendo a más de 90 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, lo que ha permitido reducir significativamente el tráfico de fentanilo.

No obstante, la relación bilateral ha estado marcada por episodios de tensión abierta. En noviembre de 2025, Trump declaró que lanzaría ataques en México para detener las drogas, mientras que las designaciones de organizaciones criminales mexicanas como terroristas extranjeras establecieron un marco legal para posibles intervenciones. Estas amenazas se han combinado con presión arancelaria como principal herramienta de negociación en temas de seguridad, migración y agua, así como con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, cuya detención en Estados Unidos ha sido un punto de fricción constante en la relación bilateral.

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Reacciones divididas

Hasta el momento, la alcaldesa de Cadereyta de Montes no ha ofrecido declaraciones adicionales para matizar sus comentarios, mientras el video continúa acumulando reproducciones y generando reacciones divididas entre usuarios que lo consideran una postura patriótica y otros que lo califican de imprudente en un momento diplomáticamente sensible.