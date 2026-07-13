“El Meny”, “El Mike” y “El Güero” escaparon del CERESO 2 de la capital sonorense y la Fiscalía de Sonora los considera un riesgo activo para la sociedad. Crédito: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía de Sonora ofrece hasta 1 millón de pesos de recompensa por cada uno de los tres reclusos que se evadieron del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 de Hermosillo. Los tres hombres cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por delitos de alto impacto y su captura es considerada prioritaria por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) publicó acuerdos formales de recompensa con el objetivo de obtener información útil, veraz y oportuna que permita localizar y capturar a los evadidos. La dependencia garantiza la confidencialidad de los datos que proporcione cualquier ciudadano que decida colaborar.

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Los tres hombres buscados

El primero de los objetivos es Francisco Manuel Romero Carranza, conocido por el alias “El Meny”. El segundo es Omar Milán Tena, también registrado como Omar Millán Tena, quien responde a los alias “El Mike” o “Myke”. El tercero es Paúl Alexis Téllez Olguín, identificado como “El Güero”.

Fiscalía de Sonora paga hasta 1 millón de pesos por datos para capturar a tres fugitivos del CERESO 2 de Hermosillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por cada uno de estos tres hombres, la Fiscalía ofrece una recompensa de hasta 1 millón de pesos a quien aporte datos que conduzcan a su ubicación y posterior detención.

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Los tres permanecen evadidos de la justicia tras escapar del CERESO 2 de Hermosillo. Cada uno tiene órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto, aunque la FGJES no especificó la naturaleza exacta de los cargos que enfrenta cada individuo.

Confidencialidad y procedimiento para reclamar la recompensa

La FGJES subrayó que quienes aporten información no verán comprometida su identidad. La dependencia garantizó la confidencialidad de los datos proporcionados y tiene establecido un procedimiento formal para el otorgamiento de la recompensa una vez que la información resulte útil para la captura.

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Este mecanismo busca ampliar la red de colaboración ciudadana en casos donde las labores de inteligencia institucional no han logrado dar con el paradero de los evadidos.

La oferta económica apunta a incentivar la denuncia en un contexto en que los tres individuos siguen prófugos.

Riesgo social y coordinación entre instituciones

La Fiscalía de Sonora advirtió que las tres personas representan un riesgo para la sociedad. En ese marco, la FGJES señaló que mantendrá todas las acciones operativas y de investigación hasta lograr la captura y presentación de los evadidos ante la autoridad judicial.

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La Fiscalía de Sonora advirtió que las tres personas representan un riesgo para la sociedad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, la dependencia trabaja en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. La articulación interinstitucional forma parte de la estrategia para dar con el paradero de Romero Carranza, Milán Tena y Téllez Olguín.

Un llamado directo a la ciudadanía

La FGJES hizo un llamado explícito a la población para colaborar con datos que contribuyan a ubicar a los tres evadidos. La institución no precisó canales de contacto específicos en el comunicado, pero la publicación de los acuerdos formales de recompensa implica un procedimiento institucional ya establecido para recibir y procesar la información.

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Un sistema penitenciario con historial de fugas

La evasión del 11 de julio no es un hecho aislado. Desde mayo de 2025, el Sistema Estatal Penitenciario de Sonora acumula cuatro fugas La más resonante fue la del CERESO 1 de Hermosillo, donde el presunto líder criminal Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis”, escapó el 4 de mayo de 2025 apenas 40 días después de su detención, con presuntas complicidades internas que le permitieron salir por su propio pie. Ese caso derivó en la detención de seis personas, entre ellas el entonces coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Gerardo Chavero Bernal, y el comandante del recinto, Manuel Márquez Loya.

En agosto del mismo año se registró otra fuga en ese mismo penal, esta vez de un recluso de bajo perfil. Al historial se suma el asesinato de tres custodios del CERESO 1, que el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez atribuyó a integrantes de grupos delictivos con presencia dentro del recinto.

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