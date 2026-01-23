El desgarrador mensaje de Alejandra Capetillo por la muerte de su abuela: “Me duele el alma”

(IG: @alecapetilloga)

El 22 de enero trascendió el lamentable fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre de Eduardo Capetillo.

La noticia fue confirmada por Alejandra Capetillo -modelo e hija menor del actor y Biby Gaytán- a través de redes sociales. Y es que en medio del dolor que embarga su corazón por la pérdida de su abuela a quien llamaba “Yeya”, compartió un mensaje con sus seguidores.

“Que fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida. Hoy me duele el alma. Mi Yeya se fue”, escribió en Instagram.

Yeya, madre de Eduardo Capetillo y abuela de la modelo, murió el 22 de enero |IG: @alecapetilloga

La modelo acompañó sus palabras con un video de su último encuentro con su abuela. En este, aparece platicando con ella mientras cepillaba su cabello y le hacía una trenza.

Tampoco reveló las causas del deceso, pero agradeció los mensajes que ha recibido a través de sus redes sociales por su pérdida.

“Hermanas, gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma”.

Yeya, madre de Eduardo Capetillo y abuela de la modelo, murió el 22 de enero | IG: @alecapetilloga

Así fueron los últimos momentos que Alejandra Capetillo pasó con su abuela

La modelo que reside en España con su esposo, Nader Shoueiry, regresó a México para pasar unos días junto a su familia. Esto, días previos al lamentable fallecimiento de Yeya.

Durante ese tiempo, procuró disfrutar a su abuelita; no solo la peinó, también contaron anécdotas con un álbum de fotos y cocinaron juntas. Incluso, realizaron un trend de preguntas y respuestas donde conocieron más una de la otra.

(IG: alejandracapetilloga)

El homenaje que Ale le rindió a su abuela en su boda

La boda de la modelo y Nader Shoueiry se celebró el 24 de mayo de 2025 en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Hidalgo.

La elección de la mantilla como parte del atuendo nupcial generó una profunda emoción en María del Carmen Vázquez Alcaide, abuela de la joven.

Y es que ella había expresado su deseo de que su nieta luciera esta pieza tradicional de España el día de su boda, y Alejandra cumplió con ese anhelo.

(IG: @alejandracapetilloga)

Se sabe que la influencer adquirió la mantilla antes de elegir su propio vestido de novia, priorizando así el sueño de su abuela.

La inclusión de la mantilla en el look nupcial no solo evidenció la estrecha relación que la modelo mantiene con su abuela, sino que también reflejó su conexión y orgullo por sus raíces españolas.

España ocupa un lugar fundamental en la vida de Alejandra Capetillo. No solo fue en ese país donde conoció a su esposo, Nader Shoueiry, sino que su abuela Yeya es originaria de Sevilla.

“Soy mexicana, pero mi abuela sevillana”, comentó en alguna ocasión en sus redes sociales.