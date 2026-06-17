México

Susana Zabaleta quiso respaldar a Ángela Aguilar y encendió la controversia: “Pobrecita enana”

La cantante señaló que Nodal sería el verdadero culpable de todo

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(Cuarto oscuro /AFP)
(Cuarto oscuro /AFP)

Durante una noche que prometía música y emociones, el concierto de Susana Zabaleta en Monterrey se transformó en el epicentro de una polémica inesperada.

La cantante, fiel a su carácter directo, se refirió abiertamente al triángulo amoroso entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, que ha acaparado la atención mediática desde 2024.

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En el escenario del Escenario GNP Seguros, Zabaleta evitó, en un principio, mencionar el nombre de Nodal.

“Esta noche es una noche muy importante para mí porque sé que estuvo Chayanne, que es el papá de todos ustedes; Sebastián Yatra, había muchísima gente y hasta el in-nombrable andaba por ahí, ¿no? También... este, Nodal, ¿no?”, ironizó la artista.

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Las declaraciones de Zabaleta encendieron la conversación

La velada tomó un giro inesperado cuando Susana Zabaleta lanzó:

“Ay, es que las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su chngd mdr*”.

Angela Aguilar y Christian Nodal -México- 30 mayo
(IG /lamexicomonumental)

La intérprete defendió a Ángela Aguilar de los señalamientos públicos. Zabaleta cuestionó la tendencia de responsabilizar a la mujer en estas historias y señaló que, para ella, el verdadero responsable era el cantante de regional mexicano.

“Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo de su chngd mdr*, ¿no?”, soltó Zabaleta, refiriéndose a la joven cantante. Aunque el término provocó sorpresa, la artista insistió en que la machismo sigue marcando la narrativa de estos casos.

En un tono humorístico, remató: “Ya sé que la vieja dice puras pndjds casi como yo, pero... Un momentitito y disculpen”. La postura de Zabaleta generó diversidad de reacciones y memes, convirtiendo a la artista en tendencia en plataformas digitales.

Hasta la fecha, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han respondido públicamente a las palabras de Zabaleta. Sin embargo, la conversación continúa activa en redes sociales y entre los seguidores de los protagonistas.

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)
Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

La antigua polémica de Zabaleta con Ángela

En 2025, la presencia de Susana Zabaleta en un evento privado donde Ángela Aguilar ofreció un homenaje musical se convirtió en tendencia debido a una expresión que muchos interpretaron como desagrado.

La propia Zabaleta se encargó de desmentir estas versiones, al asegurar frente a la prensa: “No es cierto (que la vi feo)”.

La cantante explicó que siente tristeza por la manera en que el público y las redes sociales suelen criticar tanto a Ángela Aguilar como a Christian Nodal.

Según Zabaleta, ambos “son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, es que son muy chiquitos; yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”.

Este episodio se sumó a la ola de comentarios y especulaciones sobre la relación entre los artistas, así como sobre la imagen pública de Ángela Aguilar, que continúa siendo tema de conversación entre seguidores y detractores en redes sociales.

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