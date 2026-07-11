Después de horas de búsqueda, hayan cuerpo de persona en la presa Los Cuartos de Naucalpan

Hombre fallece en la Presa Los Cuartos, en Naucalpan, Edomex (especiall)

La noche del viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años en la presa Los Cuartos, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El hallazgo movilizó a diversas corporaciones de emergencia y seguridad, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el deceso.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente cayó al cuerpo de agua, lo que provocó una rápida respuesta de los servicios de emergencia. Versiones preliminares señalan que el hombre fue arrastrado por la corriente.

Protección Civil y paramédicos acudieron a la presa Los Cuartos

Tras recibir el reporte, unidades de Protección Civil se trasladaron hasta la presa Los Cuartos junto con una ambulancia para brindar atención al hombre. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Ante esta situación, la zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

Al sitio también arribaron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, efectivos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

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Familiares identifican a la víctima

Equipos de emergencia rescataron el cuerpo de la presa Los Cuartos, (@FerCruzReporter/X)

Minutos después del hallazgo, familiares del hombre llegaron al lugar de los hechos, donde protagonizaron momentos de profunda consternación mientras observaban el trabajo de las autoridades.

Personal ministerial realizó las primeras entrevistas con los familiares y posibles testigos, además de recopilar información que pueda contribuir a establecer qué ocurrió antes de que el hombre fuera localizado sin vida en la presa.

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La identidad oficial de la víctima no ha sido dada a conocer por las autoridades, mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.

FGJEM abre carpeta de investigación

FGJEM sede Edomex (especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Como parte de las diligencias, peritos especializados realizarán la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán conocer la causa de muerte y establecer si el hombre perdió la vida por un accidente, consecuencia de la corriente del agua, o si existen otros elementos que deban ser investigados.

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Las autoridades señalaron que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación hasta concluir los estudios periciales y recabar todos los testimonios.

Presa Los Cuartos, una zona que requiere precaución

Presa Los Cuartos Naucalpan Edomex basura (Gob. Naucalpan)

La presa Los Cuartos es uno de los cuerpos de agua más conocidos del municipio de Naucalpan y, durante la temporada de lluvias, suele registrar incrementos en su nivel debido a las precipitaciones y escurrimientos provenientes de la zona.

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Protección Civil ha reiterado en diversas ocasiones el llamado a la población para evitar acercarse a cauces, ríos y presas cuando se presentan lluvias intensas, ya que el aumento del caudal y la fuerza de las corrientes representan un riesgo para quienes permanecen en sus inmediaciones.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo resguardo la información relacionada con el caso y serán los resultados de las pruebas periciales los que determinen oficialmente las circunstancias en que ocurrió la muerte del hombre localizado en la presa Los Cuartos.

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