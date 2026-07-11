México

Después de horas de búsqueda, hayan cuerpo de persona en la presa Los Cuartos de Naucalpan

El cuerpo de un hombre fue arrastrado por las corrientes, derivado de las fuertes lluvias

Guardar
Google icon
Presa Los CPresa Los Cuartos Naucalpan Edomex uartos Naucalpan Edomex
Hombre fallece en la Presa Los Cuartos, en Naucalpan, Edomex (especiall)

La noche del viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años en la presa Los Cuartos, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El hallazgo movilizó a diversas corporaciones de emergencia y seguridad, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el deceso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente cayó al cuerpo de agua, lo que provocó una rápida respuesta de los servicios de emergencia. Versiones preliminares señalan que el hombre fue arrastrado por la corriente.

Protección Civil y paramédicos acudieron a la presa Los Cuartos

Tras recibir el reporte, unidades de Protección Civil se trasladaron hasta la presa Los Cuartos junto con una ambulancia para brindar atención al hombre. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

Al sitio también arribaron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, efectivos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

Familiares identifican a la víctima

ahogado
Equipos de emergencia rescataron el cuerpo de la presa Los Cuartos, (@FerCruzReporter/X)

Minutos después del hallazgo, familiares del hombre llegaron al lugar de los hechos, donde protagonizaron momentos de profunda consternación mientras observaban el trabajo de las autoridades.

Personal ministerial realizó las primeras entrevistas con los familiares y posibles testigos, además de recopilar información que pueda contribuir a establecer qué ocurrió antes de que el hombre fuera localizado sin vida en la presa.

La identidad oficial de la víctima no ha sido dada a conocer por las autoridades, mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.

FGJEM abre carpeta de investigación

FGJEM sede Edomex
FGJEM sede Edomex (especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Como parte de las diligencias, peritos especializados realizarán la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán conocer la causa de muerte y establecer si el hombre perdió la vida por un accidente, consecuencia de la corriente del agua, o si existen otros elementos que deban ser investigados.

Las autoridades señalaron que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación hasta concluir los estudios periciales y recabar todos los testimonios.

Presa Los Cuartos, una zona que requiere precaución

Presa Los Cuartos Naucalpan Edomex basura (
Presa Los Cuartos Naucalpan Edomex basura (Gob. Naucalpan)

La presa Los Cuartos es uno de los cuerpos de agua más conocidos del municipio de Naucalpan y, durante la temporada de lluvias, suele registrar incrementos en su nivel debido a las precipitaciones y escurrimientos provenientes de la zona.

Protección Civil ha reiterado en diversas ocasiones el llamado a la población para evitar acercarse a cauces, ríos y presas cuando se presentan lluvias intensas, ya que el aumento del caudal y la fuerza de las corrientes representan un riesgo para quienes permanecen en sus inmediaciones.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo resguardo la información relacionada con el caso y serán los resultados de las pruebas periciales los que determinen oficialmente las circunstancias en que ocurrió la muerte del hombre localizado en la presa Los Cuartos.

Temas Relacionados

AhogadoPresa Los CuartosNaucalpanFGJEMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

En el pódcast Cuarto para las Cuatro, Rojas, Gina Jaramillo, Carolina Hernández Solís y Yuriria Sierra cuestionaron el blindaje al gobernador con licencia ante acusaciones de EEUU de supuestos nexos con el narco

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

Precio de la gasolina en Jalisco hoy viernes 10 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Jalisco hoy viernes 10 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 11 de julio en Puebla?

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 11 de julio en Puebla?

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 10 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 10 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

ENTRETENIMIENTO

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras polémica por presunta apología del maltrato animal

Juan Gabriel en Bellas Artes: revelan fecha de estreno y preventa de función especial en cines

Camila Sodi revela detalles de su cirugía de matriz: “Tenía un tumor del tamaño de una toronja”

¿Quién es Moisés Peñaloza, el quinto participante de La Casa de los Famosos México 4?

DEPORTES

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Sólo cinco técnicos mexicanos dirigirán en la Liga MX en este torneo

El noruego más mexicano: Erling Haaland se suma al “¿Y si sí?” previo a enfrentar a Inglaterra

Agente de Gilberto Mora aclara rumores de fichaje y solicita no cargar más presión sobre el joven de 17 años

Clara Brugada anuncia Medio Maratón CDMX 2026: cómo registrarte gratis a uno de los 300 lugares adicionales para este domingo