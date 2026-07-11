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¿Dónde está Alonso Ancira, el empresario que debe el último pago para resarcir el fraude del caso Agronitrogenados?

La FGR confirmó que falta el tercer y último abono derivado del acuerdo reparatorio firmado por Ancira en 2021

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Alonso Ancira Reno, ex dueño de Altos Hornos de México, salió del Reclusorio Norte
CIUDAD DE MÉXICO, 19ABRIL2021.- Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, salió del Reclusorio Norte luego de acordar el pago de más de 216 millones de dólares. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El caso Agronitrogenados volvió a ocupar espacio en la agenda pública tras la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusada de participar en el fraude cometido en la compraventa de la planta de fertilizantes.

Sin embargo, a esto se sumó que ayer la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), aún tiene pendiente un pago crucial para resarcir el daño.

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En su conferencia mañanera del 10 de julio pasaso, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que la fiscal general, Ernestina Godoy, le confirmó que falta el tercer y último abono derivado del acuerdo reparatorio firmado por Ancira en 2021.

Mientras tanto, la pregunta sobre el paradero de Ancira persiste.

En junio del 2026, el empresario fue visto en un centro comercial de San Antonio, Texas, según medios locales.

Sin embargo, esta semana la presidenta confirmó que Ancira “se fue a vivir a Estados Unidos” tras concretar el acuerdo reparatorio.

El caso y la definición sobre el pago total del daño a Pemex continúan en pausa, a la espera de la resolución judicial de los recursos pendientes.

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De acuerdo con la FGR, el expresidente de Altos Hornos de México es señalado por transferencias millonarias y operaciones con empresas fachada, además de un pago de casi 3.5 millones de dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, para obtener contratos.

La transacción principal ocurrió en diciembre de 2013, cuando Pemex, bajo la gestión de Lozoya, adquirió la planta de Agronitrogenados por 257 millones de dólares, aunque la valuación oficial era de apenas 58 millones.

El 25 de mayo de 2019 se libraron órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira.

Este último fue detenido en España, extraditado a México y posteriormente liberado tras acordar con Pemex la devolución de 216 millones de dólares.

El convenio contempló tres pagos: los dos primeros, de 50 millones 040 dólares y 54 millones 166 mil 10 dólares, se cubrieron en 2021 y 2022.

El tercer pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, debía realizarse el 30 de noviembre de 2023, pero Ancira no lo cubrió, solicitando una prórroga por problemas financieros.

El Consejo de Administración de Pemex consideró viable extender el plazo hasta noviembre de 2024, con aval judicial.

No obstante, la aprobación definitiva del convenio quedó suspendida en junio de 2024, debido a un juicio de amparo promovido por Lozoya.

Un tribunal colegiado ratificó la negativa al amparo en junio de 2026, pero aún existen dos apelaciones pendientes que impiden a la FGR reactivar el proceso penal.

Gilda Lozoya enfrentará proceso en libertad por caso Agronitrogenados

La jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de enviar a prisión a Gilda Susana Lozoya Austin, por lo que en su lugar, enfrentará su proceso por el caso Agronitrogenados en libertad provisional.

Tras una audiencia de más de diez horas, la juzgadora desestimó los 18 nuevos elementos que presentó la FGR para acreditar un riesgo de fuga.

Lozoya Austin mantiene las medidas cautelares: brazalete electrónico, firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y pasaporte retenido.

Gilda Lozoya fue detenida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al regresar de Ámsterdam, aunque la orden de aprehensión contra ella había sido emitida desde junio de 2023.

La jueza argumentó que la FGR no presentó información actualizada suficiente para justificar prisión preventiva y calificó como inadmisible la obtención, sin orden judicial, de datos bancarios como prueba de riesgo de fuga.

La hermana de Emilio Lozoya Austin está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalada como prestanombres de una empresa fachada que recibió 3.4 millones de dólares de Altos Hornos de México, recursos que habrían sido usados para triangular fondos y adquirir una residencia en la Ciudad de México.

La casa fue adjudicada al Gobierno Federal mediante extinción de dominio. García Peralta dejó claro que la decisión no implica impunidad y que el proceso penal continúa.

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