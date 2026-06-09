La Tesorito y el comunicador se reencontraron

Laura León realizó una propuesta fuera de tono a Juan José Origel durante una transmisión en video, lo que generó reacciones en redes sociales y medios de espectáculos.

El video, que circuló desde el 8 de junio de 2026 en la cuenta de Instagram de la propia Tesorito, recoge el momento exacto en el que la cantante y actriz utiliza una frase para referirse a la negativa del conductor ante sus insinuaciones.

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El clip suma miles de visualizaciones y comentarios, tanto por el contenido de la conversación como por la manera espontánea en que se produjo. La escena muestra la actitud habitual de Laura León, quien suele emplear expresiones cargadas de humor y cercanía con el público y sus colegas del medio artístico.

Entre las frases destacadas se encuentra la que generó mayor atención: “Toda la vida le quise dar el brinco y nunca se dejó. Es la verdad. Enamorada”. La reacción de Pepillo Origel fue inmediata: “Guapa, déjenla. Déjenla, por favor”. La interacción fue publicada en la red social de la cantante, donde se viralizó en cuestión de horas.

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El video viral y las frases de los protagonistas

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó” (Foto: Instagram/ Laura León)

La grabación, difundida el lunes 8 de junio, muestra a Laura León y a Juan José Origel en un ambiente relajado. Origel llama “guapa” a León y pide a quienes están con él que la dejen acercarse.

La cantante responde: “Ay, qué lindo que es. Óigame. Bellezas, qué distracción traes. Ay, qué guapo estás, caro”. Luego, lanza la frase que marcó la conversación: “Toda la vida le quise dar el brinco y nunca se dejó”.

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El material se compartió desde la cuenta oficial de Instagram de la intérprete, conocida como La Tesorito. El tono festivo y espontáneo de la charla explica la rápida viralización. Usuarios y seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo, sorpresa o humor, incrementando la difusión en otras plataformas digitales.

Orientación sexual de Pepillo Origel: contexto y declaraciones

Juan José Origel es abiertamente homosexual y ha tocado el tema de su orientación en diversos espacios públicos y entrevistas. Durante su juventud mantuvo relaciones con mujeres, pero relató que conoció “el mundo gay” tras un viaje a Canadá. Origel señaló que nunca ocultó su orientación sexual a su círculo cercano, aunque fue discreto en su vida privada hasta compartirlo abiertamente con la opinión pública.

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En sus intervenciones recientes, el conductor explicó que ha tenido parejas mucho más jóvenes y se le ha vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo, como el productor ecuatoriano Israel Varela. Su apertura lo ha convertido en una referencia del periodismo de espectáculos en México y en un personaje conocido por su franqueza.

"Pepillo" Origel destacó que Bisogno trabajó con él por recomendación de la actriz Angélica Ortiz | Foto: Instagram / @juanjoseorigel

Laura León y su relación con la prensa y el público

El trato de Laura León con los medios mexicanos está marcado por la gratitud hacia el público y los periodistas. León utiliza expresiones como “tesoros” y “tesorito” para dirigirse a sus seguidores, lo que se ha transformado en su sello personal. Su disposición a hablar de cualquier tema facilita su conexión con diferentes generaciones y ayuda a mantener su presencia en la cultura popular.

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León ha trascendido por su estilo directo y por mantenerse vigente, aprovechando las redes sociales y los medios tradicionales. Su simpatía y espontaneidad le permiten destacar y crear momentos virales, como el ocurrido con Pepillo Origel. Esta estrategia, combinada con su personalidad auténtica, contribuye a que su nombre permanezca en tendencia.

La cantante y actriz utiliza su experiencia para capitalizar la visibilidad que ofrecen las nuevas plataformas, generando contenido que provoca interacción y mantiene su cercanía con el público. La viralización de este tipo de videos refuerza su imagen como figura accesible y carismática dentro del espectáculo mexicano.

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