Pueblo mexicano de Tequila espera su recuperación económica con el turismo mundialista

Tequila (México), 24 may (EFE).- Prestadores de servicios turísticos y empresarios del pueblo de Tequila, Jalisco (oeste de México), esperan que el Mundial 2026 reactive la economía local tras la caída de visitantes atribuida a los hechos violentos posteriores a la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, en febrero pasado.

Linda Cardona, operadora de buses turísticos, dijo a EFE que el clima de inseguridad que prevaleció tras el operativo en el que murió el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación impactó la llegada de turistas.

PUBLICIDAD

“El turismo bajó un 50 % o 70 %. Nuestras vacaciones pasadas las esperábamos con muchas ansias y no fueron como las esperábamos”, dijo.

Tequila está entre los principales atractivos turísticos de Jalisco por ser cuna de la tradicional bebida mexicana.

PUBLICIDAD

Sus poco más de 44.000 dependen de esta industria, desde la siembra del agave hasta la producción y venta dentro y fuera del país.

El municipio también atrae a turistas que buscan recorrer la Ruta del Tequila, visitar campos de agave declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conocer antiguas fábricas, observar la destilación y degustar tequila.

PUBLICIDAD

Acostumbrados al turismo internacional, sus habitantes viven la antesala mundialista con la expectativa de recibir una parte de los tres millones de visitantes previstos en Guadalajara, sede de cuatro partidos en el Estadio Guadalajara, a unos 50 kilómetros.

“Tenemos que ver qué hacer, qué innovar. Y sí, estamos esperando estos días (del Mundial) y sí tenemos fe. Yo sí creo en el turismo, en la promoción que se le está haciendo”, afirmó Cardona.

PUBLICIDAD

Incertidumbre pese a tranquilidad

Los prestadores buscan mejorar las condiciones para recibir al turismo mediante capacitaciones en idiomas, atención al cliente y certificación de guías, a la par de acuerdos para fijar precios únicos, entre otras medidas, explicó Francisco Jiménez, director de Fomento Turístico.

PUBLICIDAD

Detallo que esto ha impactado tanto al sector restaurantero, hotelero y en su caso también el tequilero.

Francisco Cerrillos, propietario de un restaurante, reconoció incertidumbre por el comportamiento de los visitantes durante el Mundial repartido entre sedes mexicanas.

PUBLICIDAD

“Estamos con un poco de incertidumbre porque como es en tres puntos a la vez, Ciudad de México, Monterrey y (Guadalajara) Jalisco (...) El temor es que precisamente esa dispersión merme un poco en la capacidad del turismo extranjero que nos visita”, dijo.

A los hechos violentos de febrero se sumaron meses de agitación política por la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro, acusado de abuso de poder, de presuntamente liderar una red de extorsión a empresarios locales y de tener relación con el CJNG.

PUBLICIDAD

Cerrillos afirmó que el pueblo volvió a la calma y es seguro para locales y extranjeros, tras la llegada de una alcaldía interina y el despliegue de policías estatales y de la Guardia Nacional.

“Yo alcanzo a ver a la gente con más confianza de poder trabajar y de poder dar a los visitantes mejores expectativas”, señaló.

PUBLICIDAD

El Estadio Guadalajara recibirá cuatro partidos de los grupos A y K entre el 11 y el 26 de junio. EFE

(foto)(video)