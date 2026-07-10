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Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 cerca de la CDMX: te decimos cuándo y dónde

Evento que reunirá actividades culturales, deportivas, gastronómicas y artesanales para promover el turismo responsable y la conservación de los bosques

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Listo el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 en el Edomex
Listo el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 en el Edomex

La Secretaría de Cultura y Turismo del Edomex anunció la realización del Festival Internacional de las Luciérnagas 2026, consolidándose como uno de los eventos turísticos y ambientales más importantes de la temporada de verano.

Durante tres días, visitantes locales, nacionales e internacionales podrán disfrutar de una programación que incluye actividades culturales, artísticas, deportivas, así como un pabellón gastronómico y artesanal que busca fortalecer la economía de las comunidades anfitrionas y difundir la riqueza cultural de la Región de los Volcanes.

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Turismo con bienestar y conservación ambiental

Durante la presentación oficial del festival, la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, destacó que este encuentro representa una estrategia para impulsar un turismo con bienestar, capaz de generar beneficios económicos para las familias de la región sin perder de vista la protección del patrimonio natural.

La funcionaria explicó que el festival responde a la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha impulsado acciones orientadas al desarrollo regional mediante el turismo sustentable, promoviendo al mismo tiempo la conservación de los bosques donde cada año ocurre el espectáculo natural de las luciérnagas.

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Carrasco Godínez subrayó que la preservación del ecosistema es una prioridad, por lo que hizo un llamado a quienes asistan al evento para seguir todas las recomendaciones ambientales, respetar los senderos establecidos y evitar cualquier acción que pueda alterar el hábitat de estos insectos, cuya presencia depende de un entorno sano y libre de contaminación.

India e Hidalgo serán los invitados especiales

Festival Internacional de las Luciérnagas 2026
Festival de las Luciérnagas en la región de Los Volcanes, Edomex (Nelly Carrasco Godínez﻿/FB)

Como parte de las novedades de esta edición, la Secretaría de Cultura y Turismo informó que la República de la India participará como país invitado, mientras que el estado de Hidalgo será la entidad invitada, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección internacional del festival.

La presencia de ambas delegaciones permitirá ampliar la oferta cultural mediante exposiciones, expresiones artísticas y actividades que enriquecerán la experiencia de los asistentes, consolidando al Festival Internacional de las Luciérnagas como un escaparate para la diversidad cultural.

Autoridades respaldan el desarrollo del festival

Festival Internacional de las Luciérnagas 2026
Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 (Gobierno de Amecameca 2025-2027/FB)

En la presentación del evento participaron diversas autoridades estatales y municipales, entre ellas la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez; la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García; el presidente municipal de Tlalmanalco, Luis Enrique Sánchez Reyes; el alcalde de Ecatzingo, Adolfo Soriano Carmona; así como la coordinadora general de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente, Elvia Alva Rojas, además de representantes de los ecoparques que formarán parte del festival.

Los participantes coincidieron en que este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística, promover el desarrollo económico regional y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas forestales.

Una experiencia para toda la familia

Festival Internacional de las Luciérnagas 2026
Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México invitó a las familias mexiquenses y a los turistas a disfrutar de esta experiencia del 24 al 26 de julio, en los municipios de Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo, destacando que el festival ofrecerá actividades para todas las edades y contribuirá a posicionar a la Región de los Volcanes como un “Destino Hecho a Mano”, distintivo que reconoce la riqueza natural, cultural y artesanal del territorio.

Con esta edición, el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 busca consolidarse como un referente nacional e internacional del turismo sustentable, demostrando que la conservación de la naturaleza puede ir de la mano con el desarrollo económico, el fortalecimiento de las comunidades y la promoción del patrimonio cultural del Estado de México.

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