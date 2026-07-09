Gobierno de México recuerda caso de Álvarez Macháin para justificar su solicitud de extradición de Estados Unidos de “El Mayo” Zambada

La mandataria señala que una aeronave fue exhibida por el FBI como parte de sus operativos, pese a que el exdiplomático negó en 2024 la participación de agencias de Estados Unidos en el traslado

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este jueves al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que explique una contradicción relacionada con el avión utilizado en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que dicha aeronave fuera exhibida en una feria del FBI como parte de un operativo de esa agencia. La mandataria informó que el tema fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya mantenía abierta una carpeta de investigación sobre el caso.

La mandataria señala que una aeronave fue exhibida por el FBI como parte de sus operativos, pese a que el exdiplomático negó en 2024 la participación de agencias de Estados Unidos en el traslado

La contradicción señalada por el gobierno mexicano

De acuerdo con Sheinbaum, Salazar había negado en 2024 que alguna agencia estadounidense participara en el traslado de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, desde México hacia Nuevo México. Sin embargo, la mandataria indicó que recientemente se difundieron imágenes en las que el FBI presenta la misma aeronave como parte de una exposición sobre sus operativos, además de un reportaje periodístico sobre el tema.

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“Lo que no explica Ken Salazar es cómo el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI”, señaló la presidenta, según fue reportado por medios que dieron cobertura a la conferencia matutina.

Por su parte, el excanciller estadounidense respondió en sus redes sociales que su versión no ha cambiado: reiteró que ni el avión, ni el piloto, ni la operación pertenecían al gobierno de Estados Unidos, y remitió a declaraciones que —según él— hizo junto al entonces fiscal general Merrick Garland el 25 y 26 de julio de 2024.

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El exsecretario del Interior sostiene que el 25 y 26 de julio de 2024 él y Merrick Garland hablaron con autoridades mexicanas para aclarar que no hubo aeronave, piloto ni misión estadounidenses.

Fiscalía General de la República interviene

El canciller Roberto Velasco confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la FGR incorporar esta contradicción a la carpeta de investigación ya existente sobre el caso, así como requerir información directamente al FBI. Según trascendió, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló públicamente que existirían inconsistencias en la versión del exdiplomático, aunque hasta el momento no se ha determinado responsabilidad legal alguna, ya que la investigación continúa abierta.

El antecedente del caso Álvarez Macháin

Durante la conferencia, funcionarios de la cancillería recordaron el caso del médico Humberto Álvarez Macháin, quien décadas atrás fue señalado —sin que ello implique una postura sobre su culpabilidad, materia que corresponde a los tribunales— por su presunta participación en hechos relacionados con el agente de la DEA Enrique Camarena, y fue trasladado a Estados Unidos tras un operativo transfronterizo. El gobierno mexicano de entonces defendió la soberanía nacional en ese caso, independientemente de los señalamientos penales contra el implicado, paralelismo que la administración actual utilizó para argumentar su postura frente al caso Zambada.

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En una conferencia, funcionarios de la cancillería citan el traslado del médico a Estados Unidos tras un operativo transfronterizo y lo usan como paralelismo para defender la soberanía nacional ante la situación actual

El libro de Ken Salazar

La controversia se suma a la publicación, prevista para el 28 de julio, del libro de memorias de Salazar, Borderlands: My Fight for an Inclusive America. Según adelantos difundidos por la editorial BenBella Books y retomados por el diario Reforma, el exembajador afirma que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría estado preocupado por la información que Zambada pudiera entregar a autoridades estadounidenses. Sheinbaum respondió que, de acuerdo con su versión, la preocupación de López Obrador se centraba en la posible injerencia de Estados Unidos y no en dichas revelaciones. El gobierno mexicano ha indicado que dicho pasaje debe tomarse con cautela, al tratarse únicamente de un adelanto editorial y no de la obra completa.