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Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

La conductora, reconocida por su trayectoria en los reality shows más influyentes de Latinoamérica, da un paso decisivo en su carrera

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Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine (RS)
Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine (RS)

La llegada de “La verdadera Matryoshka: Un documental de Karime Pindter” a la red de Cinemex marca un hito en la industria del entretenimiento mexicano, al convertirse en el primer documental comercial protagonizado, producido y dirigido por una celebridad nacional.

El filme estará disponible para el público en México a partir del 23 de abril, según informaron fuentes oficiales.

De los reality shows a la pantalla grande

Karime Pindter, reconocida por su trayectoria en los reality shows más influyentes de Latinoamérica, da un paso decisivo en su carrera con este proyecto cinematográfico. Tras más de una década de exposición constante ante millones de televidentes, la también empresaria y conductora asume el control total de su narrativa con un documental que expone su vida personal y profesional.

La influencer es la primera figura mexicana en protagonizar, producir y dirigir un documental propio con exhibición comercial a nivel nacional. La película, distribuida por Cinemex Alternativo, representa un precedente en la industria audiovisual mexicana.

La conductora, reconocida por su trayectoria en los reality shows más influyentes de Latinoamérica, da un paso decisivo en su carrera (Foto: RS)
La conductora, reconocida por su trayectoria en los reality shows más influyentes de Latinoamérica, da un paso decisivo en su carrera (Foto: RS)

Un retrato íntimo y sin filtros

El largometraje explora distintas facetas de la vida de Karime Pindter, mostrando desde sus momentos de éxito hasta los desafíos más complejos. El relato incluye sus preparativos para la final de La Más Draga, evento que reunió a 20,000 personas en uno de los recintos más emblemáticos de Ciudad de México. En este contexto, la protagonista enfrenta el reto de ofrecer un espectáculo de alto nivel, pese a no ser bailarina profesional.

“Llevo más de diez años viviendo frente a una cámara, pero siempre bajo las reglas de alguien más. Con este documental, yo tomo el control”, declaró Pindter. La creadora de contenido destaca que el filme refleja no solo logros y lujos, sino también inseguridades y trabajo constante.

“Quise mostrar que detrás de las frases y los altos lujos, hay todo un proceso… inseguridades, miedos que vencer y muchísimo trabajo. Estar en el cine no es solo un logro para mí, es demostrar que las mujeres latinas de esta industria podemos producir nuestras propias historias”, afirmó.

Entre la cultura pop y la vulnerabilidad

El documental combina elementos de comedia, entretenimiento y cultura pop, presentando una imagen multifacética de Pindter. La trama incluye fragmentos de su relación con personalidades de la televisión, como Galilea Montijo y Andrea Legarreta, y miembros destacados de la comunidad LGBT. Además, se muestran tanto los momentos de celebración como aquellos que implicaron retos personales.

¡Paris Hilton pone la mirada en México! Karime Pindter, invitada de honor en su exclusiva premiere: “Noche icónica” (Foto: Instagram/ Karime Pindter)
¡Paris Hilton pone la mirada en México! Karime Pindter, invitada de honor en su exclusiva premiere: “Noche icónica” (Foto: Instagram/ Karime Pindter)

La obra aborda el proceso de preparación para la final de La Más Draga, caracterizado por ensayos intensos, frases virales y la presencia de lujos como Lamborghinis. El documental enfatiza que el verdadero espectáculo se encuentra en el proceso y en la superación de temores personales.

Una producción que abre nuevas etapas

La producción también marca un punto de inflexión en la carrera musical de Karime Pindter. El documental incluye la canción “Sex Siren”, descrita como un himno de empoderamiento femenino. La producción musical estuvo a cargo de Luis Salazar, quien ha trabajado con artistas como Maluma, Sebastián Yatra y Chayanne. La composición es de Samantha Cámara, autora de temas para figuras como Anitta, Danna Paola y Kenia Os. “Sex Siren” estará disponible en plataformas digitales a partir del 9 de abril.

La distribución de Cinemex Alternativo garantiza que “La verdadera Matryoshka: Un documental de Karime Pindter” llegue a salas de todo el país. La proyección nacional refuerza la posición de Pindter como referente en la industria y evidencia el interés creciente del mercado mexicano por narrativas personales y proyectos liderados por mujeres.

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