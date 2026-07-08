México

Feria del Mundo 2026 vuelve a la CDMX: fecha, horario y todo lo que debes saber

Pensada para compartir con amigos, pareja o familia, la jornada propone actividades continuas a lo largo del día

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Vista de plaza pública con personas, puestos comerciales, músicos, bailarines y banderas de varios países bajo un cielo claro con edificios históricos al fondo.
Visitantes disfrutan de un festival cultural y gastronómico en la Ciudad de México, donde conviven banderas y tradiciones de múltiples naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México le da la bienvenida a la Feria del Mundo 2026, una experiencia que permitirá a los asistentes conocer la cultura y gastronomía de distintos países sin salir de la capital.

Este evento ofrecerá una alternativa para los interesados en acercarse a costumbres, sabores y expresiones artísticas internacionales en un espacio donde la diversidad se hace presente en cada rincón a través de exhibiciones y espectáculos para todas las edades.

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Pensada para compartir con amigos, pareja o familia, la jornada propone actividades continuas a lo largo del día. Cada pabellón y stand invita a descubrir tradiciones lejanas y a participar en dinámicas interactivas, creando un plan perfecto para quienes buscan salir de la rutina en la CDMX.

¿Cuándo es la Feria del Mundo 2026?

De acuerdo a la información brindada por la página oficial, este encuentro multicultural se realizará el segundo fin se semana de agosto: desde el viernes 14 hasta el domingo 16 del presente año.

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La programación del festival iniciará desde las primeras horas del día y terminará por la noche, manteniendo un horario de las 11:00 a 19:00 horas durante los tres días.

Para poder participar en todas las dinámicas, se recomienda llegar temprano, evitando las horas con mayor afluencia de personas en los puestos de comida o shows. La entrada es completamente gratuita.

Feria del Mundo 2026
Feria del Mundo 2026. (IG: feriadelmundo_)

¿Dónde será?

La Feria del Mundo 2026 se llevará a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, un recinto ubicado en la alcaldía Coyoacán que destaca por su valor histórico y su estrecha relación con la difusión de las tradiciones y expresiones culturales de México.

El recinto se encuentra en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, a pocos pasos del Jardín Centenario y de la emblemática Fuente de los Coyotes, por lo que los interesados también podrán aprovechar su visita para recorrer uno de los barrios más representativos de la capital del país.

Estas son las rutas para llegar desde el transporte público, contando con diversas opciones para acceder de manera rápida y sencilla al lugar del evento:

  • Metro: La forma más práctica de llegar es a través de la estación Viveros/Derechos Humanos, de la Línea 3. Desde ese punto, es posible tomar un autobús o microbús sobre Avenida Universidad con dirección al centro de Coyoacán. Otra alternativa es descender en la estación General Anaya, también cercana al recinto, desde donde salen transportes colectivos que te acercan a pocas calles del museo.
  • Automóvil: El Museo Nacional de Culturas Populares no dispone de estacionamiento para visitantes, por lo que se recomienda utilizar los estacionamientos públicos de la zona o buscar un espacio en las calles cercanas, respetando la señalización vial.

Todo lo que tienes que saber sobre el evento

Esta edición albergará a más de 40 países participantes con el objetivo de crear un intercambio entre culturas internacionales. Los visitantes tendrán la posibilidad de transitar por áreas temáticas gestionadas por representantes de cada nación, transmitiendo su legado mediante demostraciones, charlas y un contacto directo con el público.

  • Sabores del mundo: Los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de platillos típicos, postres, bebidas tradicionales y botanas representativas de distintos países, muchas de ellas poco comunes en la oferta gastronómica de la Ciudad de México.
  • Artesanías y productos tradicionales: Este espacio reunirá textiles con bordados típicos, prendas de vestir, joyería, artículos decorativos, además de cosméticos y perfumes elaborados con técnicas y recetas ancestrales.
  • Coleccionismo internacional: El evento contará con un área dedicada a la numismática, donde será posible encontrar billetes y monedas de diferentes partes del mundo, ideales para quienes disfrutan de la historia y las piezas de colección.
  • Espectáculos culturales: Durante los tres días de la feria, un escenario albergará presentaciones de música en vivo y danzas folclóricas que mostrarán la riqueza artística y cultural de los países participantes.

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