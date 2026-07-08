Hallan sin vida a pareja desaparecida en Escárcega: sus hijas habían recibido llamadas de extorsión

La pareja fue vista por última vez cuando se trasladaba a un rancho ubicado en una colonia de Escárcega. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Tras varios días de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó la localización de los cuerpos de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, una pareja reportada como desaparecida desde el pasado 29 de junio en el municipio de Escárcega.

Las autoridades estatales informó que los restos fueron hallados durante un cateo realizado en un predio de la localidad como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia por desaparición. Luego del hallazgo, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar los estudios periciales correspondientes.

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En un primer momento, la Fiscalía señaló que sería necesario esperar los resultados de los análisis de ADN para confirmar la identidad de las personas localizadas. Posteriormente, las pruebas determinaron que se trataba de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, quienes eran padres de dos hijas.

Pareja desapareció cuando se dirigía a su trabajo en un rancho

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao fueron vistos por última vez cuando se trasladaban a un rancho ubicado en una colonia de Escárcega, donde presuntamente fueron interceptados por sujetos que los privaron de la libertad.

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Tras la desaparición, sus hijas realizaron llamados públicos para solicitar apoyo a las autoridades estatales y federales, además de pedir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para intensificar las labores de búsqueda.

Las familiares señalaron que sus padres fueron llevados por la fuerza y denunciaron que, durante los días posteriores al hecho, recibieron llamadas de extorsión relacionadas con el caso.

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Hijas de las víctimas pidieron que el caso no quedara archivado

Mientras continuaban las labores de búsqueda, las hijas de la pareja difundieron un posicionamiento dirigido a las autoridades en el que solicitaron atención al caso y resultados en la investigación.

“Clamamos para que no seamos un número más, una carpeta de investigación más, que no seamos huérfanas”, expresaron en su mensaje.

Las jóvenes también señalaron que su familia enfrentó momentos de incertidumbre desde la desaparición de sus padres y pidieron que las autoridades mantuvieran el seguimiento de las indagatorias.

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Fiscalía continúa investigaciones para esclarecer el crimen

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y muerte de la pareja, así como para determinar la posible responsabilidad de quienes participaron en los hechos.

El caso ocurre ocurre en un escenario en el que Campeche ha registrado un aumento de hechos violentos durante los últimos años, después de haber sido considerado durante décadas como una de las entidades con menores índices delictivos del país.

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En municipios de la entidad se han documentado casos de homicidios, ataques armados y reportes de personas desaparecidas que han encendido alertas entre autoridades y habitantes. Escárcega, por su ubicación estratégica como punto de conexión entre distintas zonas del sureste mexicano, ha sido señalado como uno de los municipios donde se han registrado disputas relacionadas con actividades criminales.

En casos recientes de la región, familias de personas desaparecidas han realizado llamados públicos para exigir avances en las investigaciones y atención de las autoridades ante la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos.

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