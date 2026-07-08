Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México actualizó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.
La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.
PUBLICIDAD
Así los capitalinos y mexiquenses podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 8 de julio al corte de las 15:00 horas.
PUBLICIDAD
Calidad del aire en CDMX y Edomex
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.
Esto debe ser considerado por cada uno de los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.
PUBLICIDAD
En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 4 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.
En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
PUBLICIDAD
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
Tlalpan (AJM): Aceptable
Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Aceptable
Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
Iztacalco (IZT): Mala
Venustiano Carranza (MER): Mala
Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
Álvaro Obregón (PED): Sin datos o en mantenimiento
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Mala
Tláhuac (TAH): Mala
Coyoacán (UAX): Aceptable
Iztapalapa (UIZ): Mala
Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Aceptable
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Aceptable
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
Tlalnepantla (TLA): Aceptable
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Aceptable
Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
PUBLICIDAD
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD