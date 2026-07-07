Onda tropical 16 provocará lluvias intensas en el sur de México este martes 7 de julio

Un mapa artesanal ilustra la trayectoria y el impacto de la Onda Tropical 16 con lluvias sobre los estados mexicanos de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde pequeñas figuras representan a la población afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 16 continuará desplazándose sobre el territorio nacional este martes 7 de julio y, en combinación con dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una vaguada, un canal de baja presión y el ingreso de humedad de ambos litorales, provocará lluvias intensas en el sur y sureste de México, además de precipitaciones fuertes y muy fuertes en gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la interacción de estos sistemas mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica durante toda la jornada, favoreciendo tormentas con descargas eléctricas, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en ambos litorales. Además, las precipitaciones más intensas podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos, inundaciones y encharcamientos en diversas entidades.

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Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN, la Conagua y Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.

Onda tropical 16 y dos circulaciones ciclónicas reforzarán las lluvias

El principal sistema meteorológico de este martes será la onda tropical número 16, la cual interactuará con dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una ubicada sobre el occidente del Golfo de México y otra frente a la costa occidental de Baja California Sur.

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A estos fenómenos se suma una vaguada que se extiende desde el sureste hasta el oriente del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad atmosférica, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. La combinación de todos estos sistemas favorecerá un amplio temporal de lluvias en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el SMN, la mayor actividad se concentrará en el sur y sureste del país, donde la onda tropical encontrará condiciones favorables para intensificar las precipitaciones.

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Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas serán los estados más afectados

El pronóstico oficial prevé lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

Veracruz (centro y sur)

Tabasco (oeste)

Oaxaca (norte y noreste)

Chiapas (noroeste)

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

También habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala registrarán intervalos de chubascos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias de mayor intensidad podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó extremar precauciones.

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Fuertes lluvias en CDMX durante la tarde

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas.

En el Estado de México también se esperan precipitaciones fuertes, principalmente en las regiones centro y oeste.

Las autoridades recomendaron a la población considerar posibles afectaciones a la movilidad debido a encharcamientos, reducción de visibilidad y tráfico intenso durante las tormentas.

Onda de calor persistirá en el noroeste

Aunque gran parte del territorio registrará lluvias, el SMN informó que continuará el ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en el noroeste del país.

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Además, se mantendrá la onda de calor en Baja California Sur y Sonora.

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 grados Celsius

Baja California

Sonora

De 40 a 45 grados

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Michoacán

De 35 a 40 grados

Coahuila

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante estas condiciones, la Conagua recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

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Fuertes rachas de viento y oleaje en ambos litorales

Además de las lluvias, el SMN pronostica vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, así como evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Guerrero, Oaxaca (Istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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En las costas mexicanas continuará el mar de fondo, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se prevé oleaje de la misma altura en Yucatán y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el llamado a la población para mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y atender las recomendaciones de Protección Civil, ya que la interacción de la onda tropical número 16 con las circulaciones ciclónicas continuará favoreciendo lluvias y condiciones meteorológicas adversas en buena parte del país durante este martes.

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