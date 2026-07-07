Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 7 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,96 pesos mexicanos, experimentando una baja del -0,11% respecto al cierre anterior de 19,99 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un leve descenso de -0,01, mientras que en el contexto interanual, su valor ha caído un significativo -9,05%.

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El euro a peso mexicano ha mantenido una tendencia negativa en los últimos dos días, reflejando una caída en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 1,49%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.