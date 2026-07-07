Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 7 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,96 pesos mexicanos, experimentando una baja del -0,11% respecto al cierre anterior de 19,99 pesos. Dow Jones
En la última semana, el euro ha registrado un leve descenso de -0,01, mientras que en el contexto interanual, su valor ha caído un significativo -9,05%.
PUBLICIDAD
El euro a peso mexicano ha mantenido una tendencia negativa en los últimos dos días, reflejando una caída en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 1,49%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 7 de julio: lluvias con descargas eléctricas en estas zonas de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato
Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana
Pide Amnistía Internacional garantizar seguridad a periodistas tras asesinato de Roxana Guzmán
La organización solicito una indagatoria pronta, autónoma y con enfoque de género para castigar a autores materiales y a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron el crimen
Morena niega ser un “narco gobierno” y pide a Estados Unidos explicar el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada
Ariadna Montiel respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y exigió al gobierno de Estados Unidos informar oficialmente sobre la presunta participación del FBI en el operativo
K-Wellness en casa: tres infusiones coreanas para una mejor digestión
Cuidar la salud digestiva es posible con hábitos inspirados en la tradición coreana
EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría
Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México
MÁS NOTICIAS