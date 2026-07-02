Presidente de Suiza visitará México en medio tensión comercial con EEUU: Sheinbaum ve opciones de acuerdos bilaterales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su homólogo de Suiza, Guy Parmelin, visitará México la próxima semana, en medio de las tensiones comerciales que se generaron por la negativa de Estados Unidos para ampliar la vigencia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que México mantiene tratados comerciales con varios países, destacando el Acuerdo Modernizado de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación México-Unión Europea, que se firmó en mayo pasado.
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