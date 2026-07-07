Pensión Bienestar 2026: este es el último día para cobrar el pago de julio-agosto según el calendario oficial

El calendario se organiza por la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México inició este 6 de julio la dispersión de pagos del bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar 2026. Los depósitos se extienden de forma escalonada hasta el miércoles 29 de julio, fecha que marca el último día del calendario de cobro para este periodo.

La entrega se organiza por la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente. Quien no retire el dinero el día que le corresponde no pierde el apoyo: los recursos permanecen en la cuenta del Banco del Bienestar hasta que la persona los disponga.

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Esta es la última fecha para recibir el depósito

El calendario completo de pagos conforme a la letra es el siguiente:

A: lunes 6 de julio

B: martes 7 de julio

C: miércoles 8 y jueves 9 de julio

D, E y F: viernes 10 de julio

G: lunes 13 y martes 14 de julio

H, I, J y K: miércoles 15 de julio

L: jueves 16 de julio

M: viernes 17 y lunes 20 de julio

N, Ñ y O: martes 21 de julio

P y Q: miércoles 22 de julio

R: jueves 23 y viernes 24 de julio

S: lunes 27 de julio

T, U y V: martes 28 de julio

W, X, Y y Z: miércoles 29 de julio

El Gobierno federal inició este 6 de julio la entrega escalonada de apoyos del bimestre julio-agosto. Los depósitos se realizan según la letra del primer apellido y el último día para recibirlos es el miércoles 29 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los apoyos llegan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. El Gobierno federal subraya que no es necesario acudir el mismo día del depósito: el dinero queda resguardado en la cuenta bancaria de cada beneficiaria o beneficiario.

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Cuatro programas concentran la dispersión de este bimestre

La Pensión de las Personas Adultas Mayores cubre a quienes tienen 65 años o más y entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. Es el programa con mayor número de derechohabientes dentro del esquema de bienestar social del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Pensión Mujeres Bienestar atiende a mexicanas de entre 60 y 64 años con un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales. Por su parte, la Pensión de las Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos bimestrales a quienes tienen alguna discapacidad permanente.

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El cuarto programa incluido en este calendario es el de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, que entrega a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios un apoyo de 1,650 pesos bimestrales. Este monto se deposita también a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Quienes no estén seguros de qué día les corresponde cobrar pueden consultar la letra inicial de su primer apellido en el calendario oficial y acudir a cualquier cajero o sucursal del Banco del Bienestar a partir de esa fecha.

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Las Pensiones para el Bienestar del bimestre julio-agosto ya están en marcha. La dispersión es escalonada, termina el 29 de julio y no obliga a retirar el dinero el mismo día del depósito. (Gobierno de México)

Así puedes consultar si tu pago del bimestre julio-agosto 2026 ya fue depositado

Para verificar si el depósito del bimestre julio-agosto 2026 ya fue acreditado, entra a la página oficial del Banco del Bienestar.

Entra a la página web del Banco del Bienestar. Inicia sesión con CURP o usuario. Busca Sección “Estado de Cuenta” Ingresa NIP o código de verificación. Ve Saldo y Movimientos.