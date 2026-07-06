Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,87 pesos mexicanos, lo que representa una baja del -0,6% respecto al precio de cierre anterior de 19,99 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,39%, mientras que en el último año ha registrado una disminución del 9,38%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, marcando un descenso en su valor.

Con una volatilidad actual del 4,09%, que se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,61%, el mercado refleja un período de relativa estabilidad.

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