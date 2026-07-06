México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,87 pesos mexicanos, lo que representa una baja del -0,6% respecto al precio de cierre anterior de 19,99 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,39%, mientras que en el último año ha registrado una disminución del 9,38%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, marcando un descenso en su valor.

Con una volatilidad actual del 4,09%, que se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,61%, el mercado refleja un período de relativa estabilidad.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ejercicio que más calorías quema en casa y que casi nadie hace, según estudios

Una rutina sencilla permite quemar cientos de calorías en minutos, fortalecer el corazón y mejorar la capacidad pulmonar sin salir de casa ni invertir en equipo especial

El ejercicio que más calorías quema en casa y que casi nadie hace, según estudios

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 6 de julio en CDMX: cortes parciales en Paseo de la Reforma por retiro de pantallas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 6 de julio en CDMX: cortes parciales en Paseo de la Reforma por retiro de pantallas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 6 de julio: se pronostican lluvias intensas para regiones del norte y sur

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 6 de julio: se pronostican lluvias intensas para regiones del norte y sur

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 6 de julio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 6 de julio

UNAM presenta denuncia penal por fraude en el examen de Ingreso a Licenciatura 2026

La institución señala que algunos actores habrían engañado a familias con ofertas para respaldar la aplicación del Concurso de Selección

UNAM presenta denuncia penal por fraude en el examen de Ingreso a Licenciatura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Majo Aguilar asegura que fue el mejor Mundial en la historia del Tri tras perder contra Inglaterra: “¡Viva más que nunca!″

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

DEPORTES

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

México se mostró inoperante e incapaz de inquietar al equipo inglés en desventaja numérica