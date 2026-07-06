Claudia Sheinbaum acusa a la derecha de difundir mentiras sobre supuestas amenazas del narco a jugadores de la Selección de Ecuador

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria afirma que el señalamiento que circuló en plataformas digitales es “absolutamente falso” y lo atribuye a una campaña para desprestigiar al país. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum salió este martes a señalar una noticia falsa que circuló en redes sociales, según la cual jugadores de la selección de Ecuador habrían recibido amenazas de organizaciones criminales en México. La mandataria calificó la información de "absolutamente falsa" y la enmarcó dentro de una estrategia más amplia de desprestigio contra el país.

La presidenta desmintió la versión sobre supuestas amenazas a jugadores ecuatorianos y sostuvo que ese episodio forma parte de campañas para erosionar la imagen del país, en un entorno digital que amplifica falsedades

“Primero hicieron menos el triunfo, luego difundieron mentiras”

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el patrón detrás de esta noticia no es aislado. Primero minimizaron el triunfo de la selección mexicana, dijo, y después difundieron información falsa para empañar el momento.

PUBLICIDAD

La presidenta señaló que este tipo de episodios se ha vuelto característico de la era actual:

El auge de las redes sociales permite la propagación rápida de cualquier noticia falsa.

Algunos medios de comunicación, afirmó, “no hacen información, hacen propaganda política... con mentiras” .

Esta dinámica, dijo, es una característica distintiva de “la derecha”.

En su conferencia matutina, la mandataria federal sostiene que primero se resta importancia al resultado del equipo nacional y luego circulan versiones falsas para “empañar” el momento, en un patrón recurrente. REUTERS/Daniel Cole

Guajardo y el T-MEC: “ese ridículo”

Sheinbaum también respondió a declaraciones atribuidas a Alfonso Gutiérrez Guajardo, quien habría vinculado la falta de un acuerdo para extender 16 años el T-MEC con un supuesto "narcogobierno" en México. La mandataria calificó el comentario como "ese ridículo" y lo contrastó con la política comercial estadounidense hacia otros socios.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, mencionó:

Las tarifas impuestas a Canadá .

Los aranceles aplicados a Europa .

Las tarifas que enfrenta China.

Para la presidenta, estos casos muestran que Estados Unidos atraviesa una etapa de mayor proteccionismo a nivel global, y no una medida dirigida específicamente contra México.

PUBLICIDAD

El titular de Economía afirma en la mañanera con Claudia Sheinbaum que en Washington existe una evaluación sobre la posibilidad de generar más puestos de trabajo y que sus inquietudes deberán atenderse en la negociación. (Infobae-Itzallana)

Un vínculo internacional para “afectar a los pueblos”

Sheinbaum insistió en que existe, como lo ha señalado “en muchas ocasiones”, un vínculo entre grupos a nivel internacional cuyo objetivo sería afectar a gobiernos cercanos a sus pueblos. El reto, dijo, es garantizar el derecho a la información mientras se denuncian de manera permanente las noticias falsas.

“El que difunde estas mentiras quiere que le vaya mal a México”

La mandataria fue enfática al vincular la difusión de la noticia falsa sobre Ecuador con un sentimiento de rechazo hacia el país: "el que anda difundiendo (esto)... quiere que le vaya mal a México“, afirmó, y subrayó que, pese a las diferencias políticas internas, el triunfo futbolístico generó un momento de unidad nacional.

PUBLICIDAD

Sheinbaum cerró su intervención destacando que, en su visión, a México "le va bien" cuando existen gobiernos cercanos a la gente y subrayó la importancia de la democracia para que cada persona pueda opinar de manera distinta sin que ello derive en la propagación de información falsa sobre asuntos públicos.

¿Quieres que arme también una versión más corta para redes sociales o que separe el tema del T-MEC/Guajardo en una nota independiente, bb?