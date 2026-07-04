México

Detienen a policía municipal de Cuautitlán Izcalli por presunta trata de personas

Hasta el momento la FGJEM no ha señalado si hay más detenidos por este caso

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Detención de policía municipal de Cuautitlán Izcalli por el delito de trata de personas (Gob. C. Izcalli)

Un elemento activo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por su presunta participación en el delito de trata de personas.

La aprehensión fue confirmada por el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, que informó que colaboró con las autoridades ministeriales para el cumplimiento de la orden judicial en contra del uniformado.

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De acuerdo con el Ayuntamiento, la captura del policía municipal se realizó en coordinación con personal de la Fiscalía mexiquense y bajo estricto apego a la ley.

“El gobierno de Cuautitlán Izcalli reitera que mantendrá plena colaboración con las instituciones de procuración de justicia y refrenda su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere la legalidad o la confianza ciudadana”, señaló la administración municipal en un comunicado oficial.

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FGJEM responsable de la investigación

Vista exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia en primer plano.
La sede principal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia al frente, se erige bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad local también destacó que brindó apoyo operativo a los agentes ministeriales encargados de ejecutar la orden de aprehensión contra el integrante de la corporación policiaca.

“La detención se realizó en estricto apego a la ley y en coordinación con la autoridad ministerial competente”, precisó el gobierno municipal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dado a conocer mayores detalles sobre la investigación ni sobre el posible grado de participación del detenido en los hechos que se le imputan. Tampoco se informó si existen más personas relacionadas con el caso o si la investigación continúa abierta.

El delito de trata de personas es considerado uno de los ilícitos más graves en México, debido a que implica la explotación de personas con fines sexuales, laborales o de otro tipo, vulnerando derechos humanos fundamentales. En el Estado de México, las autoridades han mantenido operativos y acciones de investigación para combatir este tipo de delitos, particularmente en municipios con alta densidad poblacional.

La detención del policía municipal ocurre en medio de una creciente exigencia ciudadana para fortalecer los mecanismos de control, supervisión y depuración de las corporaciones de seguridad pública en diversos municipios mexiquenses.

El municipio de Cuautitlán Izcalli ha estado en el centro de la atención pública por distintos casos relacionados con actuaciones policiales. Uno de ellos, fue el caso de Eduardo Castañeda, cuya muerte durante una persecución generó cuestionamientos sobre el actuar de elementos de seguridad municipal, luego de que un video difundido en redes sociales contradijera parte de la versión oficial presentada inicialmente.

Autoridades contra los malos funcionarios

Inseguridad INEGI ENSU Edomex percepción de inseguridad
Autoridades municipales señalaron que no habrá tolerancia para servidores públicos que incumplan la ley (Jorge Contreras/Infobae México)

Ante este nuevo caso, el gobierno municipal reiteró que no habrá tolerancia para servidores públicos que incumplan la ley o traicionen la confianza de la ciudadanía.

Asimismo, autoridades locales subrayaron que continuarán colaborando con instancias estatales y federales para garantizar investigaciones transparentes y el combate a cualquier acto ilícito dentro de las instituciones de seguridad.

La FGJEM será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del elemento detenido en las próximas horas, conforme avancen las diligencias ministeriales y judiciales correspondientes.

La administración municipal insistió en que mantendrá disposición total para colaborar con las autoridades de procuración de justicia y reafirmó su compromiso de fortalecer la legalidad.

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